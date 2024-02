Le chef du BNPT, Rycko Amelza Dahniel, s'exprime lors de la réunion de travail nationale du BNPT 2024 à Jakarta le 20 février. Photo : Antaranews.com

Jakarta, 21 février (VNA) – L'Agence nationale indonésienne de lutte contre le terrorisme (BNPT) a lancé cette année sept programmes prioritaires visant à renforcer la résilience des communautés et à sensibiliser le public à l'idéologie radicale et violente des terroristes, selon l'agence de presse Antara.Dans un communiqué publié le 20 février, Rycko Amelza Dahniel, président du BNPT, a déclaré que quatre des programmes prioritaires comprennent l'autonomisation des femmes, des enfants et des jeunes ; la création de villages « siap siaga » (préparés) ; la création d'écoles de la paix ; et la construction d'un campus national.Il a déclaré que les quatre premiers programmes sont consacrés au renforcement de la résilience du public, en particulier parmi les femmes, les enfants et les adolescents, afin que ces groupes aient le pouvoir de prévenir, de dissuader et de s'opposer à l'idéologie violente du radicalisme et du terrorisme.Les trois prochains programmes prioritaires comprennent l'évaluation des employés affectés à des tâches à haut risque, le traitement des citoyens indonésiens affiliés à des combattants terroristes étrangers (FTF), ainsi que la réintégration et la rééducation des partenaires et des familles déradicalisés en dehors de la prison, a-t-il ajouté.Le BNPT a mis en œuvre des programmes prioritaires dans le cadre du règlement présidentiel concernant le Plan d'action national pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent menant au terrorisme (RAN PE) pour 2020-2024.Les données du Indonesia Knowledge Hub (I-KHUb) du BNPT pour 2023 montrent que les femmes, les enfants et les adolescents sont les plus ciblés par la radicalisation en ligne et hors ligne, ce qui en fait un groupe vulnérable.Ces données sont renforcées par les résultats d'une recherche menée entre 2016 et 2023 par l'Institut Setara, l'un des collaborateurs de recherche du BNPT, qui montre qu'il y a eu une augmentation de la migration d'adolescents radicalisés.- VNA