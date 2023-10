Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le rôle des jeunes dans la transformation numérique a été souligné lors du 7e Forum scientifique des étudiants internationaux, qui s’est tenu du 6 au 8 octobre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Délégués au 7e Forum scientifique des étudiants internationaux, à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Photo: VNA

L’événement a attiré la participation de 100 étudiants de 37 universités de 10 pays, à savoir le Cambodge, l’Inde, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, venus pour engager des échanges académiques et promouvoir leur rôle dans le processus de transformation numérique de leur pays.S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la secrétaire adjointe de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh-Ville et présidente de l’Association municipale des étudiants, Trân Thu Hà, a déclaré que le forum, parmi les activités remarquables de l’association des étudiants, visait à créer un lieu permettant aux étudiants de partager leurs expériences en matière de recherche scientifique ainsi que sur des questions académiques.Le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Anh Duc, a déclaré que la transformation numérique, qui crée des changements substantiels dans la production, la gestion et la consommation, présente à la fois des opportunités et des défis à tous les secteurs.Il a fait savoir que Hô Chi Minh-Ville redoublait d’efforts pour façonner un climat des affaires et un système d’infrastructures numériques et concevoir des incitations pour encourager les investissements dans l’informatique et l’intelligence artificielle, créant ainsi des conditions favorables aux start-up.La jeunesse a joué un rôle important dans le processus de transformation numérique, car sa créativité, son dévouement et ses connaissances aideront les pays à surmonter les défis pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique, a-t-il plaidé.Le responsable a souligné que le forum devait encourager les étudiants à mieux s’impliquer dans le processus, en aidant leurs pays à se développer prospèrement à l’ère numérique.Dans le cadre du forum, une série de travaux de recherche sur la transformation numérique ont été réalisés par des chercheurs et des enseignants d’universités vietnamiennes et étrangères.Selon professeur associé-Docteur Chandra Setiawan, ancien recteur de l’Université présidentielle d’Indonésie, la transformation numérique est l’application de technologies avancées pour mener des activités commerciales de manière plus rapide et plus efficace. Il est donc nécessaire que les établissements d’enseignement donnent une formation à la digitalisation à leurs étudiants.Le 1er Forum scientifique des étudiants internationaux a été organisé en 2016 pour saluer la création de la Communauté économique de l’ASEAN. Le forum annuel met en lumière un large éventail de questions, notamment le développement durable, la quatrième révolution industrielle et l’économie numérique. – VNA