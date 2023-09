Hanoï (VNA) - Une rencontre de haut niveau entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos a eu lieu le 6 septembre à Hanoï, avec la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam ( PCV ), Nguyen Phu Trong, du président du Parti du peuple cambodgien ( PPC ), Samdech Techo Hun Sen, et du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos ( PPRL ) et président lao, Thongloun Sisoulith.Il s'agit d'un événement important pour consolider et renforcer les relations entre les trois Partis et les peuples du Vietnam, du Cambodge et du Laos.Lors de leur rencontre, Nguyen Phu Trong, Samdech Techo Hun Sen et Thongloun Sisoulith se sont informés de la situation de leur Parti et de leur pays respectifs. Ils ont discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun, évalué les résultats de la coopération entre les trois Partis et les trois pays lors de ces derniers temps.Ils se sont mis d'accord sur les grandes orientations de la coopération entre les trois Partis et les trois pays dans tous les domaines, pour l’intérêt commun des peuples des trois pays dans les temps à venir.Les trois dirigeants ont estimé que les relations entre les trois Partis et les peuples des trois pays se développaient de plus en plus dans tous les domaines.Ils ont souligné que la solidarité traditionnelle et l'assistance mutuelle entre les trois Partis et les peuples des trois pays était un atout précieux, la plus grande source de force pour la lutte d’hier pour la libération et l’indépendance nationale ainsi que le processus de défense et de développement national d’aujourd’hui de chaque Parti, de chaque pays.Ils ont affirmé qu'ensemble, ils continueraient à sensibiliser les peuples des trois pays, en particulier les jeunes générations, à la préservation et au développement des bonnes relations entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.Les trois dirigeants ont déclaré que dans le contexte actuel, les trois Partis et les trois pays devaient renforcer leur solidarité, se coordonner étroitement et se soutenir mutuellement, continuer à considérer les relations entre les trois Partis comme le noyau et l'orientation des relations globales entre les trois pays, consolider le pilier de la défense et de la sécurité, renforcer la coopération dans la diplomatie, créer des percées dans la coopération économique, renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies, du tourisme et de l'agriculture, promouvoir la coopération entre les organes du Parti et de l'État, les organisations populaires et les localités des trois pays sur la base de la promotion du potentiel et des avantages de chaque pays.Les trois parties ont convenu de continuer à promouvoir l'efficacité des mécanismes disponibles, d'étudier pour établir un certain nombre de nouveaux mécanismes de coopération, afin de renforcer les relations entre les trois Partis et les trois pays, dans l’intérêt des peuples des trois pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.-VNA