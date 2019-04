Des manifestants algériens dans la rue. Photo: AFP



Hanoï (VNA) - L'Administration nationale du tourisme du Vietnam relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a recommandé aux agences de voyages de reconsidérer l'organisation des circuits touristiques en Algérie et au Sri Lanka pour des raisons de sécurité.



Dans un document adressé aux agences de voyages et aux Services du Tourisme des villes et provinces, l’Administration nationale du tourisme du Vietnam a averti que les dernières manifestations et grèves survenues dans presque toutes les villes algériennes pourraient avoir des conséquences négatives et causer des conflits dans le pire des cas.



Les agences de voyages doivent surveiller de près les avertissements des autorités locales et se tenir au courant de la situation politique en Algérie pour adapter leurs plans et assurer la sécurité de leurs clients.



Elles peuvent demander l’aide de l’ambassade du Vietnam en Algérie par l'intermédiaire du service d'assistance téléphonique au +2130559434580 ou au +84 981 848484 en cas d’urgence.



À la suite d’une série d'attentats à la bombe visant des églises et des hôtels au Sri Lanka lors du dimanche à Pâques, qui a fait des centaines de morts et de blessés, l’Administration nationale du tourisme du Vietnam a recommandé aux agences de voyages de reconsidérer l’organisation des circuits dans ce pays pour assurer la sécurité de leurs clients.



Les agences de voyages doivent recommander à leurs clients en voyage au Sri Lanka d'éviter les foules et les lieux sensibles, de se tenir au courant de toute alerte émise par les autorités locales. -VNA