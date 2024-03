Tourisme Infographic Le Vietnam parmi les meilleures destinations pour le Nouvel An 2024 Le prestigieux site de voyage américain Travel off Path vient de publier un article sur le top 6 des destinations asiatiques pendant les fêtes de fin d'année et le réveillon du Nouvel An, où le Vietnam occupe la deuxième place.

Tourisme Infographic La baie d’Ha Long parmi les 25 destinations tendances au monde Tripadvisor, le plus grand site de voyage au monde, a récemment annoncé le top 25 des destinations tendances des prix Travelers’ Choice Awards Best of the Best en 2024. Parmi ces destinations figurent la baie d’Ha Long et Sapa, au Vietnam.

Tourisme Infographic Hanoï récompensée dans deux catégories des prix TripAdvisor en 2024 Hanoï a été honorée dans deux catégories du Travelers’ Choice Best of the Best 2024 par TripAdvisor – la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde.