L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole lors de la 2e réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN). Photo: VNA

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, participe à la 2e réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) qui se déroule au siège de l'ONU à New York du 27 novembre au 1er décembre 2023.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a déclaré que l'environnement de sécurité international actuel était confronté à de nombreux défis graves et avait exprimé son inquiétude quant au niveau de destruction et aux conséquences humanitaires des armes nucléaires.

Dans ce contexte, l'ambassadeur a souligné la nécessité de renforcer la confiance stratégique, dont la promotion du respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, et de renforcer les mécanismes de désarmement international et de contre-prolifération. L'élimination totale des armes nucléaires est l'intérêt commun de l'humanité et nécessite des efforts et une détermination politique de la part de tous les pays.

Pour mettre en œuvre efficacement le TIAN, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a appelé les États membres à respecter pleinement leurs obligations en vertu du Traité.

Les pays qui ne sont pas encore membres devraient adhérer au Traité rapidement, contribuant ainsi à l'universalisation du Traité. De plus, il est également nécessaire de sensibiliser davantage la communauté internationale aux conséquences des armes nucléaires et de promouvoir la coopération internationale pour renforcer les capacités des pays en développement.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA



Le diplomate vietnamien a souligné l'importance des zones exemptes d'armes nucléaires pour la paix, la sécurité internationale et régionale. Ainsi, le Vietnam salue les pays possédant d'armes nucléaires qui signent et ratifient sans réserve le protocole au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif mondial de désarmement nucléaire.

A cette occasion, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a réaffirmé la politique constante du Vietnam de soutenir les efforts de anti-prolifération et de désarmement nucléaire vers un monde sans armes nucléaires. -VNA