La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên Phu 2024 et du Festival des fleurs de bauhinia sera officiellement inaugurée le 16 mars dans la ville de Diên Biên Phu sur le thème "Retour au pays des fleurs de bauhinia".

Le journal malaisien News Straits Times a publié lundi, 22 janvier, un article intitulé « Voyager sans visa, une aubaine » affirmant que l’exemption du visa aurait permis au Vietnam d’attirer un nombre de touristes plus important que prévu.

Les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) représentent 80% des réservations de voyage de Saigontourist avant le Têt (Nouvel An lunaire) et 60% des réservations de voyage avant le Têt, a fait savoir la directrice du marketing et de la communication de Saigontourist, Doàn Thi Thanh Trà.