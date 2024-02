Des médecins soignent un patient atteint du COVID. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le monde a été confronté à de nombreuses épidémies dangereuses, se propageant rapidement et causant des conséquences graves sur la santé humaine.

Grâce aux mesures efficaces et opportunes, le Vietnam était connu par le monde comme l'un des pays leaders, ayant bien accompli la prévention et le contrôle des épidémies, notamment de nouvelles maladies émergentes.

Comme le Vietnam connaît un climat chaud et humide avec la mousson, les épidémies dans le pays se produisent généralement selon les saisons, apparaissant de manière régulière et continue chaque année. De nombreuses maladies épidémiques telles que le choléra, la typhoïde, le paludisme, la dengue... ont eu des impacts graves sur la qualité de vie des habitants ainsi que des pertes économiques considérables pour le pays.

Conscients des risques, l'État ainsi que le secteur national de la santé ont rapidement décidé de construire un système efficace de prévention des maladies, du niveau central au niveau local, ainsi que des outils de soutien efficaces pour la sensibilisation et la gestion des épidémies.

Au cours des trois dernières décennies de mise en œuvre de la prévention et du contrôle des épidémies, le Vietnam a désormais renforcé sa capacité à surveiller, détecter, diagnostiquer les épidémies et à y répondre rapidement et efficacement. Sa capacité de prévention et de lutte contre les épidémies dangereuses et émergentes a été améliorée.

En conséquence, de nombreuses épidémies dangereuses telles que la variole, la polio, le tétanos néonatal,... ont été contrôlées, repoussées et éradiquées. Grâce au Programme élargi de vaccination, certaines autres maladies épidémiques telles que la diphtérie, la coqueluche, la rougeole,... ont vu la diminution du nombre de personnes infectées de centaines à milliers de fois par rapport aux années précédant.

De nombreuses autres maladies endémiques susceptible de se transformer en grandes épidémies comme la dengue, l'encéphalite virale, la tuberculose, la typhoïde et le choléra,... ont été maîtrisées, limitant ainsi la morbidité et la mortalité.

Le Vietnam était également l'un des premiers pays à avoir réussi à maîtriser l'épidémie du SARS, la grippe aviaire A/H5N1, la grippe A/H1N1 et à empêcher l'entrée de nouvelles épidémies dangereuses telles que la grippe A/H7N9, Ebola, le MERS-CoV... contribuant ainsi de manière significative à la stabilité du bien-être social.

Notamment, la pandémie de COVID-19 s'est propagée à une échelle mondiale, sans précédent dans l'histoire. Après plus de 3 ans, elle a été empêchée et maîtrisée efficacement.

De plus, le Vietnam a également démontré une excellente capacité de surveillance et de dépistage. Jusqu'à présent, le pays est capable de tester et de détecter toutes les nouvelles maladies infectieuses émergentes.

Selon la vice-ministre de la Santé Nguyen Thi Lien Huong, les maladies infectieuses dans le monde continuent d'évoluer de manière complexe et imprévisible. En 2023, le monde continue d'enregistrer des cas et des décès dus à des maladies transmises des animaux à l'homme, ainsi que des maladies infectieuses dangereuses et émergentes dans de nombreux pays.

Lors d'une cérémonie organisée le 27 décembre 2023 en réponse à la Journée internationale de préparation aux épidémies, le ministère de la Santé a demandé aux villes et provinces au niveau central de renforcer la prévention et le contrôle des maladies, des plans d'intervention prêts en cas de pandémie ou d’urgence sanitaire, améliorer la capacité des systèmes anti-épidémiques à tous les niveaux, en particulier dans les zones défavorisées, isolées, montagneuses, frontalières, maritimes et abritant des minorités ethniques et impliquer toutes les parties, notamment les autorités, les secteurs et les organisations sociopolitiques dans le travail.



Le ministère de la Santé a également appelé l'ensemble de la population et de la communauté à mieux prendre conscience des maladies, à améliorer leur santé et à se joindre activement aux efforts de prévention des maladies.

Récemment, le ministère de la Santé a également publié la Décision n° 266/QĐ-BYT du 02/02/2024 sur le plan de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses pour l'année 2024, afin de protéger la santé de la population et de créer des conditions propices au développement socio-économique. -VNA