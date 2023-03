Jakarta (VNA) – L’ambassadeur Vu Hô, chef par intérim de la délégation des hauts officiels de l’ASEAN (SOM ASEAN) du Vietnam, a participé les 7 au 8 mars à Jakarta, en Indonésie, à une série de réunions entre l’ASEAN et ses partenaires.

Drapeau de l’ASEAN. Source: ASEAN Briefing

Il s’agissait du 35e dialogue ASEAN-États-Unis, de la 25e réunion des hauts officiels ASEAN-Inde (AISOM), de celles de l’ASEAN et ses trois partenaires (SOM ASEAN 3), du Sommet de l’Asie de l’Est (SOM EAS).Les participants ont examiné et convenu de l’orientation de la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires, et ont examiné la préparation de la réunion des ministres des Affaires étrangères et les sommets entre l’ASEAN et ses partenaires en 2023.Les pays de l’ASEAN ont proposé aux partenaires d’intensifier la coopération et de soutenir efficacement l’ASEAN dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune dans la région.Les partenaires ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN dans la direction du dialogue et de la coopération dans la région, déterminés à participer et à contribuer de manière constructive aux mécanismes dirigés par l’ASEAN et à façonner une région ouverte, inclusive, transparente et basée sur le droit international.Ils ont proposé une variété de mesures de coopération. Les États-Unis et l’Inde se sont engagés à travailler avec l’ASEAN pour mettre en œuvre efficacement les nouveaux partenariats stratégiques intégraux établis l’an dernier.Dans le cadre de l’ASEAN 3 et de l’EAS, les partenaires ont proposé la promotion de l’ouverture du marché et de la libéralisation des échanges, l’assurance de la fluidité économique, commerciale et des investissements, et l’élargissement de la coopération dans la transformation numérique, l’énergie, la sécurité alimentaire, le développement vert et durable et la réponse au changement climatique.Ils ont proposé de renforcer la capacité de la santé régionale contre les risques épidémiques futurs, créant des conditions pour étendre les échanges entre les peuple et la connectivité après la pandémie. Dans le même temps, les membres se sont engagés à consacrer des ressources à la coopération sub-régionale et à réduire les disparités dans l’ASEAN.Sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les pays ont souligné que les évolutions complexes et imprévisibles de la situation géopolitique et géo-économique de la région posaient de grands défis pour l’ASEAN ainsi que les mécanismes de coopération présidés par l’ASEAN.L’’ASEAN et ses partenaires doivent donc maintenir les dialogues, renforcer la confiance, le droit international, les valeurs et les principes de la Charte des Nations unies, la Charte de l’ASEAN et le Traité d’amitié et de coopération (TAC).Les partenaires doivent faire preuve de retenue, évitant les désaccords et les conflits qui affectent l’atmosphère de dialogue et les efforts de coopération dans la région. L’ASEAN a salué le soutien des partenaires aux Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP) et à la mise en oeuvre efficace de la coopération dans la région.Les partenaires ont soutenu le rôle et les efforts de l’ASEAN au cours des derniers temps pour aider le Myanmar à trouver une solution réalisable et durable à la crise actuelle par la mise en œuvre du consensus en 5 points des dirigeants de l’ASEAN.Ils ont réaffirmé leur soutien à la position de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale, à la mise en oeuve pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties Mer Orientale (DOC) et à l’achèvement rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et pragmatique, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).S’exprimant lors de ces réunions, l’ambassadeur vietnamien Vu Hô a souligné les priorités et les mesures de coopération entre l’ASEAN et ses partenaires, notamment les États-Unis, l’Inde, l’ASEAN 3 et la coopération en Asie de l’Est.Il a souligné la nécessité de promouvoir les forces et les ressources appropriées pour accélérer le redressement et la croissance de la région, réduire l’écart de développement et développer des sous-régions, y compris la sous-région du Mékong.Concernant la Mer Orientale, il a réaffirmé la position de principe de l’ASEAN, a souligné l’importance de se conformer au droit international et à la CNUDM; et a soutenu la mise en œuvre complète et efficace du DOC et la promotion des négociations pour construire un COC efficace et substantiel conformément au droit international et à la CNUDM.L’ambassadeur a souligné que l’ASEAN et la Chine avaient promu le processus de négociation du COC en 2023, montrant la détermination des parties à renforcer la confiance, vers la construction de la Mer Orientale en tant qu’une mer de paix et de coopération.L’Indonésie qui assure la présidence de l’ASEAN 2023, a annoncé qu’elle organisera les réunions des ministres des Affaires étrangères entre l’ASEAN et ses partenaires en juillet 2023 et les sommets entre l’ASEAN et ses partenaires en septembre 2023. – VNA