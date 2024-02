Paris (VNA) - L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a eu des séances de travail les 27 et 28 février avec le directeur général adjoint de l’UNESCO Qu Xing, le sous-directeur général pour la culture de l’UNESCO Ernesto Ottone Ramirez et le sous-directeur général pour la Priorité Afrique et les relations extérieures Anthony Ohemeng-Boamah.

Le directeur général adjoint de l’UNESCO Qu Xing reçoit l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO. Photo: VNA Le directeur général adjoint de l’UNESCO Qu Xing reçoit l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO. Photo: VNA

Au cours des rencontres, la diplomate vietnamienne a souligné l’importance du multilatéralisme ainsi que le rôle et les contributions de l’UNESCO pour relever les défis mondiaux croissants, contribuer à préserver la paix et la sécurité et promouvoir le développement durable dans le monde.

Elle a affirmé la politique extérieure cohérente du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, soulignant la politique du Vietnam consistant à considérer la culture, la science et l’éducation comme des forces motrices importantes pour un développement rapide et durable.

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a également souligné les efforts du Vietnam pour s’acquitter de ses engagements dans le cadre des conventions de l’UNESCO auxquelles le pays a adhéré.

Elle a remercié l’UNESCO pour son soutien, notamment dans la mise en œuvre du protocole d’accord sur la coopération entre le gouvernement vietnamien et l’UNESCO pour la période 2021-2025, espérant que l’organisation renforcera la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences sociales et naturelles, de l’information et de la communication.



La diplomate a appelé à l’aide de l’UNESCO au Vietnam pour construire de nouveaux dossiers patrimoniaux, ainsi que pour préserver et promouvoir les biens du patrimoine culturel reconnus par l’UNESCO.

Le sous-directeur général pour la culture de l’UNESCO Ernesto Ottone Ramirez reçoit l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO. Photo: VNA Le sous-directeur général pour la culture de l’UNESCO Ernesto Ottone Ramirez reçoit l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO. Photo: VNA

Elle a affirmé que le Vietnam s’efforcera de mettre en œuvre son rôle et ses responsabilités en tant qu’État membre de l’UNESCO, en visant à approfondir la coopération entre le Vietnam et l’UNESCO de manière substantielle et efficace, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs de l’UNESCO ainsi qu’à la promotion du développement socio-économique des pays du monde.

De leur côté, les responsables de l’UNESCO ont remercié le Vietnam pour son rôle, sa participation, son soutien et ses contributions positives, efficaces et responsables à l’UNESCO. Ils ont hautement apprécié les rôles simultanés du Vietnam dans divers postes cruciaux, tels que vice-président du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, membre du Conseil exécutif de l’UNESCO et membre du Comité du patrimoine mondial.

Ils se sont dits heureux d’observer le développement fructueux de la coopération entre le Vietnam et l’UNESCO, la considérant comme un partenariat modèle qui doit continuer à être renforcé. Ils ont suggéré au Vietnam de partager ses expériences avec d’autres pays membres de l’UNESCO, notamment ceux d’Afrique.

Les responsables de l’UNESCO ont affirmé leur engagement à continuer de renforcer la coopération avec le Vietnam, en accompagnant et en soutenant le Vietnam dans la mise en œuvre des politiques liées à l’éducation, à la science et à la culture, exprimant leur espoir que le Vietnam promouvra la coopération et la solidarité internationales dans ces domaines dans le cadre de la gouvernance mondiale pour un développement durable. – VNA