Hanoi septembre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu mardi 13 septembre à Hanoi une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, axée sur les orientations à suivre pour renforcer les liens bilatéraux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, à Hanoi, le 13 septembre. Photo: VNA

Soulignant l’importance de la visite officielle au Vietnam de Samdech Heng Samrin dans l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2022, il a félicité le Cambodge pour ses réalisations, notamment l’organisation réussie des élections communales de juin 2022, le contrôle du Covid-19, le redressement et le développement socio-économique.

Le chef du gouvernement s’est dit persuadé qu’il s’agit des prémisses du succès des élections communales de juillet 2023 et de plus grandes réalisations dans l’oeuvre d’édification d’un Cambodge de paix, d’indépendance, de démocratie et de prospérité.

Samdech Heng Samrin, le premier haut dirigeant cambodgien à se rendre au Vietnam après le contrôle du Covid-19 dans les deux pays, a transmis les salutations du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et d’autres dirigeants cambodgiens au Premier ministre Pham Minh Chinh et à d’autres hauts dirigeants vietnamiens.

Il a salué les réalisations enregistrées par le Vietnam dans son œuvre de rénovation, de développement et d’intégration internationale, convaincu que sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieure en 2045 et d’une position de plus en plus élevée sur la scène internationale.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prié le président de l’Assemblée nationale du Cambodge de transmettre ses salutations au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et à d’autres dirigeants cambodgiens.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement stable des relations Vietnam-Camboge marquées par les échanges réguliers entre leurs hauts dirigeants, la promotion de l’efficacité des mécanismes de coopération et la dynamique de la coopération économique bilatérale.

Ils ont apprécié la coopération bilatéale pour organiser de nombreuses activités significatives dans le cadre de "l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2022", notamment la cérémonie du 20 juin commémorant le 45e anniversaire du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot” et la cérémonie du 24 juin commémorant les 55 ans des relations dipmomatiques bilatérales.

Malgré le Covid-19 au cours des deux dernières années, le commerce entre les deux pays a atteint près de 10 milliards de dollars en 2021 et plus de 7 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2022, en hausse de 17,8% par rapport à la même période de 2021.

Le Vietnam compte actuellement 188 projets valides au Cambodge avec un capital social total de 2,8 milliards de dollars, maintenant sa position de leader dans l’ASEAN et dans le top 5 des plus grands investisseurs étrangers au Cambodge.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin ont convenu de maintenir les échanges réguliers de haut niveau pour sans cesse consolider les relations politiques de confiance, de promouvoir le rôle des organes exécutifs et législatifs, des ministères et des localités dans la mise en oeuvre efficace des accords signés.

Ils ont également convenu de continuer à se coordonner pour mettre en œuvre efficacement les accords et plans de coopération en matière de défense et de sécurité ; prévenir la criminalité transfrontalière ; délimiter les 16% restants du travail de démarcation et d’abornement de la frontière terrestre pour en faire une frontière terrestre de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la connectivité des deux économies, en particulier les transports, les télécommunications, la finance et la banque, créant un nouvel élan pour la coopération dans d’autres domaines tels que le commerce, l’investissement, l’énergie, le tourisme, l’éducation et la formation et la coopération décentralisée; d’achever le Plan global pour connecter les deux économies jusqu’en 2030; de signer l’Accord sur le commerce frontalier, de déployer efficacement l’Accord sur la promotion et la protection des investissements et l’Accord de non double imposition.

Le dirigeant vietnamien a remercié et demandé à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Cambodge de continuer à prêter attention et à créer les conditions permettant aux Cambodgiens d’origine vietnamienne de bien s’intégrer dans la société de leurs pays de résidence, et de faciliter les entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge.

Il a remercié les autorités cambodgiennes pour leur coordination efficace avec la partie vietnamienne dans le sauvetage réussi de nombreux citoyens vietnamiens qui ont été arnaqués et contraints de travailler dans des établissements commerciaux illégaux, demandant aux deux parties de travailler en étroite collaboration pour secourir et soutenir les victimes et résoudre définitivement ce problème.

Evoquant la coopération multilatérale, les deux dirigeants ont convenu que les deux parties continueraient de se coordonner et de se soutenir lors de forums internationaux et régionaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutient le Cambodge pour assumer avec succès la présidence de l’ASEAN et de l’AIPA en 2022; et a demandé que les deux pays et d’autres États membres de l’ASEAN s’efforcent de maintenir la solidarité, l’unité et le rôle central de l’ASEAN dans les questions stratégiques de la région, y compris la question de la Mer Orientale. – VNA