Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé pour la promulgation le 23 janvier une dépêche officielle sur la prévention et de la lutte contre le froid brutal et intense.

Les eaux entourant l'île de Co To, dans la province de Quang Ninh (Nord), ont été fréquentées par des bancs de dauphins et de baleines, attirant l'attention des pêcheurs et des autorités locales.