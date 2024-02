Hanoi (VNA) – Le tourisme vert, qui se base sur l’exploitation rationnelle et efficace des ressources dans le but de protéger l’environnement, de préserver et de promouvoir les valeurs des ressources naturelles et humaines, devient actuellement une tendance que plusieurs pays adoptent en raison de ses nombreux avantages.

La beauté de Tam Côc - Bich Dông séduit les touristes, mais aussi les photographes. Photo : VNA

Le lancement de modèles de tourisme vert au Vietnam ces derniers temps a permis d’ouvrir l’espoir de créer des percées stratégiques au service du développement durable de cette industrie sans fumée.

Les démarches ouvrent de belles perspectives

En suivant le jeune guide touristique Dinh Tiên Dat de la société VietED, nous sommes arrivés à Giang Biên, dans l'arrondissement de Long Biên, capitale Hanoi. Lors de notre visite dans le jardin de Mme Nguyên Thi Nam, nous sommes ravis de pouvoir cueillir nous-mêmes des tomates fraîches, mûres et prêtes à être mangées.

De plus, nous avons eu l’occasion de participer aux étapes de préparation du «bánh đúc» (flan de riz non gluant) chez M. Vu Van Truong, de pratiquer le tressage de cordes et de découvrir le métier traditionnel de fabrication de hamacs de Giang Biên chez Mme Nguyên Thi Hoài Nam.

Il s’agit des activités intéressantes s’inscrivant dans le cadre du modèle d’agrotourisme de VietHarvest AgriTour, qui prend l’origine du projet de développement communautaire «Améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs dans les zones suburbaines de Hanoi». Ce projet, qui est mis en œuvre par VietED et parrainé par les fondations Asie et GSRD, met l’accent sur le développement du tourisme agricole comme un moyen de diversifier les sources de revenus.

Après près de 20 mois de mise en place en expérimentation, ce modèle a officiellement vu le jour et attiré la participation de 18 ménages de Giang Biên. Il propose plusieurs circuits touristiques, comme une journée en tant qu’agriculteur, le Semestre agricole (1 jour) ou Vie verte — Vie saine (2 jours et 1 nuit). Ces circuits permettent aux touristes de découvrir les travaux des agriculteurs, mais également de visiter des sites historiques et culturels et la découverte des plus beaux paysages naturels de Giang Biên.

M. Nguyên Tri Thanh de la Fondation Asie a partagé : « Avant de lancer les circuits touristiques mentionnés ci-dessous, notre équipe d’experts a aidé les habitants à améliorer les méthodes et techniques dans leurs travaux agricoles durant plusieurs années. Concrètement, nous les avons aidés à cultiver des légumes propres, à limiter l’utilisation de produits chimiques artificiels, à améliorer la productivité agricole et à garantir l’hygiène et la sécurité alimentaire ». Le groupe d’experts de VietED a également organisé des cours de formation, des séances de tests et des partages d’expériences afin que les ménages agricoles puissent exploiter et déployer eux-mêmes les circuits et produits agrotouristiques de manière durable.

Avec cette approche, le modèle d’agrotourisme vert à Giang Biên entend devenir un modèle exemplaire qui sera mis en place dans d’autres régions rurales du Vietnam au cours des cinq prochaines années.

Des touristes participent aux activités de plantation de coraux dans la baie de Ninh Van. Photo : Six Senses Ninh Van Bay

Dans le même but de développer le tourisme vert, la zone de villégiature Six Senses Ninh Van Bay Resort, qui est située dans la baie de Ninh Vân (province de Khanh Hoa, au Centre) et qui abrite de nombreuses espèces animales rares, a une approche unique à travers la création du Fonds de développement durable.

Mme Nguyên Uyên, responsable du marketing et de la communication de Six Senses Ninh Van Bay Resort, a fait savoir que ce fonds avait été lancé depuis 2015 grâce au financement d’une partie des recettes mensuelles du resort. Le fonds sert à financer les projets destinés à conserver l’écosystème, ainsi qu’à améliorer la qualité de vie de la population locale et l’environnement d’habitat des animaux sauvages sur l’île de Hòn Hèo.

Concrètement, en collaboration avec l’organisation non gouvernementale GreenViet, Six Senses Ninh Van Bay Resort a mis en œuvre le projet de conservation des doucs langurs à pattes noires, une espèce de primate en voie de disparition figurant dans le Livre rouge du Vietnam. Ainsi, 17 familles de doucs langurs ont été protégées, portant le nombre des individus de cette espèce de 109 en 2019 à 157. Dans le cadre de ce projet, les touristes séjournant à Six Senses Ninh Van Bay Resort sont invités à participer à un voyage d’escalade pour découvrir la vie sauvage des langurs et la beauté de la nature, avec l’accompagnement des experts en conservation de la biodiversité.

De plus, grâce au soutien de l’Institut océanographique de Nha Trang, Six Senses Ninh Van Bay Resort a lancé les travaux de restauration de 500 m2 de récifs coralliens dans la baie de Ninh Van. Ces travaux ont obtenu des résultats positifs avec un taux de réussite de 91 %. Sur cette base, le resort a inséré les activités de plantation de coraux dans ses itinéraires de voyage afin de sensibiliser les touristes sur l’importance de conserver la biodiversité et d’élargir les superficies coralliennes naturelles. Les recettes provenant de ces activités sont reversées au Fonds de développement durable pour maintenir et développer les projets en la matière.

Actuellement, de nombreux touristes nationaux et étrangers ont choisi de séjourner à Six Senses Ninh Van Bay Resort, non seulement pour admirer et explorer la beauté naturelle sauvage, mais également pour avoir l’opportunité de contribuer directement aux projets de développement communautaire et de protection de l’écosystème dans cette région.

Récemment, le modèle du Fonds de développement durable de Six Senses Ninh Van Bay a été honoré dans la catégorie « Projet durable » des Prix d’action humaine 2023 (Human Act Prize) lancée par le journal Nhân Dân.

On peut constater que même si les investissements dans le tourisme vert prennent beaucoup d’argent, d’efforts et de temps, de nombreuses localités, établissements d’hébergement et agences de voyages dans l’ensemble du pays s’efforcent toujours de réaliser cette orientation durable.

La province de Quang Nam (au Centre) est la première localité à mettre en place un ensemble de critères sur le tourisme vert. Le district insulaire de Cô Tô (province de Quang Ninh, au Nord-Est), quant à lui, vient d’appliquer à titre d’essai une réglementation obligeant les touristes à ne pas apporter de bouteilles en plastique, de sacs en nylon et de matériaux présentant un risque de pollution environnementale lors de leur voyage sur cette île.

De divers circuits de tourisme vert ont été lancés ces derniers temps et prisés par un grand nombre de touristes. De nombreuses agences de voyages ont également orienté leurs activités vers les modèles d’économie d’eau, d’électricité et de réduction des déchets plastiques. Ce sont des signes positifs marquant la formation de la tendance du tourisme vert au Vietnam. Cela permettra aussi d’ouvrir de belles perspectives pour faire du Vietnam une destination de tourisme vert dans la région comme dans le monde.

Encourager les idées vertes et les actions vertes

Des touristes relâchent les tortues marines. Photo: VNA

Selon le rapport sur le tourisme durable publié par la plateforme de voyage Booking.com fin avril 2023, environ 97 % des touristes vietnamiens souhaitent vivre des expériences de voyage plus durables, dont 52 % sont prêts à payer pour des activités de tourisme vert et protection environnementale. De toute évidence, le tourisme vert n’est pas seulement une exigence inévitable de l’industrie touristique, mais aussi un besoin des touristes modernes, ainsi qu’une solution pour augmenter le nombre de touristes ayant des niveaux de dépenses élevés, un comportement civilisé et la conscience de protéger de l’environnement.

Dans sa stratégie de développement du tourisme à l’horizon 2030, le Vietnam est déterminé à développer son tourisme avec une orientation durable et inclusive et sur la base de la croissance verte, tout en maximisant les contributions aux objectifs de développement durable. Pour atteindre cet objectif, le pays a avancé de nombreuses solutions telles que : l’application des technologies numériques, vertes et propres, l’amélioration de la capacité de contrôle de la pollution, le traitement efficace des sources de pollution due aux activités touristiques, l’encouragement des établissements touristiques à utiliser les énergies propres, les énergies renouvelables, les produits recyclés ou réutilisés et à appliquer des technologies propres pour réduire la pollution de l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre, etc.

Selon le vice-président de l’Association des Agences de voyages du Vietnam, Phùng Quang Thang, en plus de sensibiliser au développement du tourisme vert, il est nécessaire de réviser les critères en la matière et d’élaborer les nouveaux critères adaptés au nouveau contexte. Il faut également mettre en place des instructions spécifiques pour assurer une application synchrone et efficace de ces critères conformément à la situation de chaque localité.

Le Vietnam doit promulguer des politiques préférentielles pour le développement du tourisme vert, telles que : promouvoir les programmes de formation au tourisme vert à l’intention des guides touristiques, des hôteliers, des restaurateurs, des artisans ou des ménages participant aux affaires touristiques ; renforcer la coopération et les liens étroits entre les entreprises touristiques, les localités et la communauté locale pour développer et bien gérer les activités de tourisme vert ; gérer efficacement les flux touristiques et réduire les effets de la saisonnalité afin de mieux régler la surcharge dans certaines destinations touristiques ; mettre en œuvre des stratégies de communication spécifiques pour multiplier les partages de réussites et de défis dans ce domaine ; augmenter les crédits du tourisme vert, etc.

Tout cela permettra au tourisme vietnamien de créer des percées stratégiques et d’affirmer sa marque en tant que destination verte sur la carte touristique tant au niveau régional que mondial. – NDEL/VNA