Située dans la région économique clé du Sud du Vietnam, Ba Ria-Vung Tau bénéficie de conditions géographiques et naturelles favorables au développement du tourisme.

Développer de manière divers des produits touristiques, en mettant l'accent sur l'écotourisme et le tourisme balnéaire haut de gamme, est une priorité pour la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) dans le but de faire du "tourisme urbain" un pilier de l'économie locale, selon la planification provinciale jusqu’en 2030.

Le Vietnam a accueilli plus de 1,23 million de visiteurs étrangers en novembre, en hausse de 11% par rapport à octobre. Il s’agit d'un record mensuel pour l'année 2023, selon l'Autorité nationale du tourisme.

Con Dao se trouve à 230 km de Hô Chi Minh-Ville et à 83 km de l'estuaire de la rivière Hau (district de Tran De, province de Soc Trang). Sa beauté sauvage et ses sites historiques ont fait de cer archipel une destination incontournable dans le voyage à la découverte de la mer et des îles du Sud.