En octobre, le Vietnam a accueilli 1,11 million de visiteurs internationaux, selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme). Alors, en quatre mois consécutif, le pays a accueilli plus d'un million de touristes étrangers.

Agoda, l’une des plateformes de voyages numériques les plus dynamiques au monde vient de partager sa liste des nouvelles destinations exceptionnelles du Vietnam, qui comprend des destinations émergentes mais peu visitées par les touristes. Sur la base des résultats de la comparaison des données de recherche pour la même période en 2022 et 2023, la liste dresse des destinations émergentes, attirant de plus en plus l'attention des touristes nationaux et étrangers.