Le troisième Dialogue de stratégie et de coopération de défense Vietnam-France

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre vietnamien de la Défense, et Mme Alice Rufo, directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des Armées, ont coprésidé le 18 décembre à Paris le troisième Dialogue de stratégie et de coopération de défense Vietnam-France.