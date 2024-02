Photo : VNA

Hanoï, 8 février (VNA) - Le tourisme balnéaire reste la principale option pour les touristes vietnamiens pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2024, selon l'agence de voyages en ligne Booking.com.La même source souligne que six des 10 destinations les plus choisies par les voyageurs sont côtières, à savoir Nha Trang (dans la province de Khanh Hoa), Da Nang, Vung Tau, Phu Quoc (Kien Giang), Mui Ne (Binh Thuan) et Hoi An ( Quang Nam).Afin de répondre aux demandes des vacanciers lors de la plus grande fête de l'année, de nombreuses provinces et villes ont adopté des plans proposant diverses activités attractives.Hanoï, pour sa part, a lancé différents programmes tels que « Ngoc Son – Nuit mystérieuse », ainsi que d'autres programmes intéressants au Temple de la Littérature, au Musée d'Ethnologie du Vietnam, à la Citadelle impériale de Thang Long et dans la rue piétonne autour du lac Hoan Kiem (Épée restaurée).Pendant ce temps, Hô Chi Minh-Ville célébrera le festival des fleurs « Printemps de l'amour – Réunion du Têt » et la rue des fleurs Nguyen Hue ; et la ville centrale de Da Nang, la Fête du Printemps et la musique de rue, entre autres activités.Selon le Département du Tourisme de Da Nang, le nombre total de visiteurs qui viendront dans la ville pendant le Nouvel An lunaire 2024 s'élèverait à près de 362.000, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période de 2023. On estime que les visiteurs internationaux seront 172.000.