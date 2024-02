L'écrivain blogger sud-africain Bridget Langer admire la beauté éblouissante des plantes d'ornement du Vietnam à l'occasion du Têt. Photo d'écran/CVN L'écrivain blogger sud-africain Bridget Langer admire la beauté éblouissante des plantes d'ornement du Vietnam à l'occasion du Têt. Photo d'écran/CVN

Les variations du bánh tét, un des gâteaux traditionnels du Vietnam, confectionné du riz gluant, sont appréciées par les rédacteurs du site web de gastronomie Slurrp. Photo d'écran/ VNA



Hanoï (VNA) - Le Têt (Nouvel An lunaire) traditionnel est le plus beau reflet de la culture vietnamienne. Il s’agit aussi d’une occasion exceptionnelle pour les bloggers étrangers de prendre la plume pour chercher à mieux comprendre les us et coutumes de salutation du Nouvel An lunaire chez les Vietnamiens.Le Têt est la plus grande fête traditionnelle du Vietnam, transformant le pays en une magnifique symphonie visuelle de lanternes multicolores mélangées à la délicatesse de l’ao dài, tenue prisée par toutes les générations de Vietnamiens en cette occasion. Outre un rituel influencé par la civilisation chinoise, le Têt vietnamien recèle ses propres symboles et significations, et s’impose comme l’une des plus belles traditions aux yeux des Vietnamiens.Il s’agit effectivement d’un moment sacré de transition de l’ancien vers le nouveau, moment familial propice à la cohésion entre les générations, durant lequel chacun se voit rappeler combien il est étroitement lié à la nature et aux valeurs originelles, et se doit de se bonifier pour la nouvelle année qui vient.De plus en plus d’étrangers s’intéressent à cette fête vietnamienne et ses coutumes. Le Houston Chronicle ne fait pas exception. L’un des grands journaux américains fondé en 1901 a récemment publié un article sur les fruits confits du Têt (mứt Tết) vietnamiennes."Les délicieux assortiments colorés de fruits confits, de noix et autres confiseries rendent la célébration du Tết encore plus savoureuse", commente cet article du Houston Chronicle."Le Mứt Tết est peut-être le plat le plus répandu dans les familles vietnamiennes. Les fruits confits, particulièrement appréciées par les enfants, sont généralement consommées comme collation et accompagnées d’une tasse de thé. Alors que familles et amis se rendent visite de maison en maison durant les vacances du Têt, ils s’offriront des boîtes de Mứt Tết ornées de rouge, jaune et doré, ainsi que d’enveloppes rouges porte-bonheur et transmettant les meilleurs vœux", selon l’auteur.Quant à lui, l’écrivain blogger sud-africain Bridget Langer du site web de tourisme Travel Dudes est impressionné par les plantes d'ornement traditionnelles du Têt au Vietnam.L'écrivain blogger sud-africain Bridget Langer admire la beauté éblouissante des plantes d'ornement du Vietnam à l'occasion du Têt.Photo d'écran.En plus des plats traditionnels tels que le "gras de porc salé aux oignons" et des ornements traditionnels telles que "les suspensions rouges, le mât du Têt, les chapelets de pétards et les gâteaux verts au riz gluant", les familles vietnamiennes ne manquent jamais d’embellir leur maison pour le Têt avec des kumquats colorés, des branches de pêcher ainsi que des fleurs d'abricotier jaunes comme symboles de bonne fortune pour la nouvelle année, selon l’article.L’écrivain expatrié Sud-Africain perçoit l’ambiance joyeuse qui règne sur ces journées du Têt, enjolivées par l’éblouissante beauté des fleurs de pêcher, d’abricotier et des kumquats en pot. Les habitants décorent leur maison et leur bureau avec une diversité de plantes et de fleurs, dans l’espoir d’une fête conviviale, prospère et porteuse de chance.Les rédacteurs du site web de gastronomie Slurrp sont pour leur part fascinés par les bánh tét, sorte de gâteaux de riz gluant traditionnels du Vietnam."Confectionné avec du riz gluant, des haricots mungo et des morceaux de porc bien frais, ce gâteau traditionnel porte en lui un symbolisme culturel profond pour les Vietnamiens", explique l’article paru sur Slurrp.L’auteur poursuit en présentant l’origine et les différentes facettes du bánh tét. Au fil des siècles, la confection traditionnelle de bánh tét se développe et devient indissociable des coutumes vietnamiennes du Têt. Sa forme cylindrique symbolise la continuité, l’union, en référant ainsi à l’espoir d’un avenir prospère et sans discontinuité.De nos jours, le bánh tét demeure un immanquable de la gastronomie familiale et du culte des ancêtres qui contribue à préserver la culture et à nourrir la profonde conscience identitaire vietnamienne et le patrimoine culturel du pays.Toujours selon Slurrp, outre le bánh tét traditionnel, chaque région du pays en forme de S dispose de sa propre variation toute en subtilité.En effet, si au Nord on déguste un bánh chung, gâteau de riz gluant, carré et farci de haricots mungo, de porc et de poivre dont la cuisson longue a pour but d’intensifier les saveurs, les habitants du Sud, eux, confectionnent des gâteaux de forme plus petite et enrobés de feuilles de cocotier pour un goût plus sucré. La garniture est constituée de haricots mungo et d’autres ingrédients sucrés tels que la noix de coco, la canne à sucre ou encore le durian.L’article mentionne également une autre variation du bánh tét cuisinée par les vietnamiens du Centre. C’est le bánh chung, relativement similaire au bánh tét mais de forme carrée. La farce est là encore composée de haricots mungo et de porc, mais on y ajoute d’autres ingrédients régionaux tels que des crevettes ou des champignons sautés.Dans les hauts plateaux, la garniture est faite avec du gibier sauvage ou des plantes médicinales locales, offrant un goût bien distinctif aux saveurs terriennes. Ces gâteaux sont eux aussi emballés dans des feuilles de différents arbres locaux. - CVN/VNA