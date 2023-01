Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a reçu le 17 janvier à Hanoï le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo, en visite officielle au Vietnam.

Le leader du Parti a hautement apprécié le développement positif dans divers domaines des relations bilatérales avec la fondation des relations de longue date, partageant de nombreux intérêts communs, ayant des potentiels et des forces complémentaires, et de bonnes réalisations de développement au cours des 30 dernières années.

En particulier, les deux pays entretiennent des relations d'échange entre les peuples très étroites avec plus de 200.000 personnes vivant et travaillant et environ 80.000 mariés et mariées dans chaque pays. Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé qu'avec cette bonne base, les deux parties avaient tout leur potentiel et possibilité pour approfondir leurs relations dans les temps à venir.

Nguyen Phu Trong a souligné que les deux parties continueraient à travailler en étroite collaboration pour développer les relations de coopération bilatérale de manière de plus en plus pratique et efficace, en se concentrant sur le renforcement de visites, de rencontres et d'échanges de haut niveau pour renforcer la compréhension mutuelle et discuter des politiques et orientations majeures pour développer les relations entre les deux pays ; promouvoir la coopération entre les ministères, secteurs et localités des deux pays.



Sur le plan diplomatique parlementaire, les deux parties ont continué à promouvoir les réalisations de la coopération au cours des dernières années, à partager leurs expériences en matière de travail législatif afin de créer des conditions favorables pour les entreprises et les personnes des deux pays de vivre et de travailler dans chaque pays respectif.

Pour sa part, Kim Jin Pyo, s'est dit entièrement d'accord avec les commentaires du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur le renforcement des relations entre les deux pays dans les temps à venir. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations obtenues dans le développement socio-économique ces dernières années, en particulier dans le contexte de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Le dirigeant sud-coréen s'est réjoui du développement rapide des relations bilatérales, en particulier du rehaussement des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique intégral, tout en affirmant que les relations République de Corée-Vietnam étaient exemplaires des relations internationales.

Il a souhaité que les deux parties continuent à promouvoir leurs acquis obtenus dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, des échanges entre les peuples, de la défense et de la sécurité ; affirmant que la République de Corée prenait en haute considération la position du Vietnam dans les nouvelles stratégies et initiatives avec la région, dont l'Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN.

A l'issue de leur rencontre, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur les grandes orientations pour la promotion des relations bilatérales. Pour sa part, le dirigeant sud-coréen a affirmé continuer à contribuer au développement fort et efficace des relations entre les deux pays au cours des 30 prochaines années. -VNA