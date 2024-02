La tireuse Le Thi Mong Tuyen. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - Le tir est l'un des rares sports vietnamiens possédant des espoirs de médailles aux Jeux Olympiques de Paris 2024 A ce jour, l’équipe nationale de tir a décroché deux billets pour ces JO, en la personne de Trinh Thu Vinh et Le Thi Mong Tuyen.Aux Championnats du monde 2023 de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) en Azerbaïdjan, Trinh Thu Vinh a pris part à l'épreuve féminine du pistolet à air comprimé à 10 mètres et s'est classée 5e.De son côté, Le Thi Mong Tuyen s'est classée 4e lors de la finale du tir à fusil aux Championnats d'Asie de tir carabine/pistolet 2024 en Indonésie. Lors de ce tournoi asiatique, Trinh Thu Vinh et son coéquipier Pham Quang Huy ont également remporté une médaille d'or à l'épreuve mixte du tir au pistolet à air comprimé à 10 mètres.En 2016, Hoang Xuan Vinh est entré dans l'histoire du sport vietnamien en remportant la médaille d'or des JO de Rio au tir au pistolet à 10 mètres, devenant le premier médaillé d'or olympique du pays. -VNA