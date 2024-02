Le président Vo Van Thuong rend visite au commandement de la garde. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong a rendu visite, le 5 février, aux commandements de la garde et de la police mobile pour vérifier leur travail de préparation pour le prochain Nouvel An lunaire (Têt) - le plus grand événement traditionnel au Vietnam.En visite au commandement de la garde , le chef de l’Etat a demandé que la force veille de près la situation pour identifier, prévenir et éliminer les menaces sur la sécurité.Il l'a exhortée à renforcer ses relations avec d'autres unités et agences compétentes afin de promouvoir la force concertée du système politique, de renforcer la coopération internationale et de se concentrer sur la formation des ressources humaines…Au commandement de la police mobile, le président Vo Van Thuong lui a demandé d’être bien consciente des exigences et missions en matière de défense de la sécurité nationale dans la nouvelle situation, contribuant à maintenir l’ordre social et un environnement paisible et stable au service du développement national.Il a également demandé à la police mobile de renforcer son professionnalisme et d’être prête à faire face à n'importe quelle situation.Enfin, le président Vo Van Thuong a formulé ses meilleurs vœux du Têt aux commandements de la garde et de la police mobile à l’occasion du Nouvel An lunaire 2024. -VNA