Dà Nang (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a rencontré dimanche 8 janvier dans la ville de Dà Nang des dirigeants retraités de plusieurs villes et provinces du Centre.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec des dirigeants retraités de plusieurs villes et provinces du Centre. Photo : VNA

Les informant des réalisations socio-économiques de 2022, il a déclaré que sous la direction du Parti et avec la coordination active et étroite des agences du système politique, le soutien et la créativité du public et de la communauté des affaires, le pays a obtenu des résultats socio-économiques positifs, assuré la défense, la sécurité et les affaires extérieures.

L’économie vietnamienne a affiché un taux de croissance élevé de 8,02%, tandis que des programmes de soutien d’une valeur de 104.000 milliards de dôngs (4,5 milliards de dollars) ont aidé les employeurs et 68 millions de travailleurs à surmonter les difficultés liées au Covid-19 dans l’esprit de "ne laisser personne de côté".

L’édification et le remodelage du Parti ont été renforcées tandis que la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines a obtenu des résultats importants.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de la rencontre à Dà Nang, le 8 janvier. Photo : VNA

Le président a félicité les villes et les provinces du Centre, dont Dà Nang, Quang Ngai, Thua Thiên-Huê et Quang Nam, pour avoir contribué aux réalisations du pays, avec la croissance économique et les recettes budgétaires de l’État atteignant ou dépassant les objectifs fixés.

A l’occasion, il a demandé aux localités et aux départements de présenter des plans détaillés depuis le début de cette année pour résoudre les problèmes existants et créer les conditions de développement.

Le dirigeant a souhaité qu’avec leur ardeur et leurs expériences en matière de leadership, les anciens dirigeants continuent à apporter des contributions pratiques au développement local et national, en collaboration avec les agences et les localités sous l’autorité centrale. Il a également demandé aux agences compétentes de rester à l’écoute et de recueillir les opinions des fonctionnaires retraités. – VNA