La 5e session extraordinaire de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) s’est ouverte ce lundi matin 15 janvier à Hanoï, retransmise en direct à la Voix du Vietnam (VOV), à la Télévision du Vietnam (VTV) et sur la chaîne télévisée de l’organe législatif.

Sur la base de la persévérance dans la mise en œuvre de la politique "d'une seule Chine", le Vietnam entretient et développe des relations populaires et non gouvernementales avec Taïwan dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et technologies, de la culture, de l'éducation..., et ne développe aucune relation au niveau de l'État avec Taïwan.