Politique Le PM Pham Minh Chinh encourage les forces en mission pendant le Têt à Cân Tho Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux pour encourager les forces en mission lors du festival du Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Société Le vice-PM Lê Minh Khai se rend auprès des personnes défavorisées à An Giang Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a rendu visite dimanche 4 février et offert des cadeaux à 400 bénéficiaires de la politique, des ménages pauvres et quasi-pauvres et des travailleurs en situation difficile dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong, au seuil du festival du Nouvel An lunaire (Têt).