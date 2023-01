Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens en hommage aux anciens chefs du gouvernement Pham Hung, Vo Van Kiêt et Phan Van Khai et a rendu visite à leurs familles à Hô Chi Minh-Ville, vendredi 20 janvier, avant le festival du Nouvel An lunaire du Chat.

Dans les maisons respectives de feu le président du Conseil des ministres (aujourd’hui Premier ministre) Pham Hung (1912-1988) et de feu le Premier ministre Vo Van Kiêt (1922-2008) dans le 3e arrondissement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude pour leurs importantes contributions à l’oeuvre d’édification et de défense de la Patrie.



Le camarade Pham Hung a rejoint le mouvement de la jeunesse à l'âge de 16 ans et deux ans plus tard est devenu l'un des premiers membres du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans le Sud. Plus tard, il a été membre du Comité central du Parti et du Bureau politique pendant plusieurs mandats successifs. En juin 1987, l'Assemblée nationale l'a élu comme président du Conseil des ministres.

Le camarade Vo Van Kiêt a commencé à participer aux activités révolutionnaires à l'âge de 16 ans. Au cours de sa vie, il a occupé de nombreux postes importants au sein du Parti et du gouvernement. Lors du 6e Congrès national du Parti, les idées et propositions du camarade Vo Van Kiêt concernant la promotion de la production agricole et de la production de biens ont été incluses dans le document du congrès, contribuant à la formulation de la politique de rénovation (dôi moi) du Parti, ouvrant une période de développement fort et stable du pays.