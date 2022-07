Hâu Giang (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a entamé vendredi 15 juillet sa visite de travail dans la province de Hâu Giang, dans le delta du Mékong, par une cérémonie d’offrande d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh, et une visite d’inspection de la Réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite une maison d’exposition des images et objets sur le Président Hô Chi Minh à Hâu Giang. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a brûlé des bâtonnets d’encens pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son temple dans la commune de Luong Tâm, district de Long My, soulignant les grands mérites du Président Hô Chi Minh pour l’oeuvre de libération et de réunification nationales, d’édification de la Patrie.

Avant sa participation à une conférence sur la promotion des investissements et sa séance de travail avec les autorités de la province de Hâu Giang, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans la Réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng dans le district de Phuc Hiêp.

Cette réserve naturelle a une superficie totale de plus de 2.800 hectares s’étendant de l’ouest de la rivière Hâu à la région de U Minh. Surnommé le "poumon vert" du delta du Mékong, Lung Ngoc Hoang est également l’un des premiers écrins de la biodiversité du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la Réserve naturelle de Lung Ngoc Hoàng est un cadeau précieux que la nature a accordé au delta du Mékong en général et à la province de Hâu Giang en particulier.

Il a souligné la nécessité du développement vert et durable des activités touristiques et socio-économiques, de la conservation de la zone centrale de la réserve naturelle conformément à la réglementation, de minimisation des impacts sur l’environnement, la nature et l’écosystème.

Le chef du gouvernement a indiqué que sa visite d’inspection vise à recueillir davantage d’informations pour rechercher et trouver des solutions appropriées permettant à la fois d’impulser le développement socio-écomique local et de protéger l’écosystème et les forêts à usage spécial. – VNA