Séance plénière du 34e sommet de l'ASEAN (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) – Dans l'après-midi du 22 juin à Bangkok, en Thaïlande, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants de l'ASEAN ont assisté à la séance plénière du 34e sommet de l'ASEAN présidée par le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha, président de l'ASEAN en 2019.

La conférence s'est déroulée dans le contexte d'une situation mondiale et régionale est instable, le protectionnisme commercial et la concurrence entre les puissants augmentent et la 4e révolution industrielle a une incidence sur tous les aspects de la vie. Dans l'esprit du thème "Renforcer le partenariat pour le développement durable", les dirigeants de l'ASEAN se sont penchés sur les orientations et les mesures à prendre pour créer une communauté de l'ASEAN durable pour les citoyens.

S'agissant de la politique et de la sécurité, les pays affirment leur besoin de maintenir une sécurité durable sur la base des principes fondamentaux du Traité d'amitié et de coopération (TAC) de l'ASEAN, garantissant ainsi le rôle central de l'ASEAN et orientant les relations avec les partenaires extérieurs sur la base du point de vue de l'ASEAN sur l’Indo-Pacifique, en renforçant la confiance stratégique et la coopération pour faire face aux défis de la sécurité transnationale, en particulier cybersécurité, gestion des frontières ...

Economiquement, stimuler davantage le commerce intra-régional, une ASEAN homogène ; renforcer la connectivité, la connectivité sous-régionale, la mise en œuvre du guichet unique de l'ASEAN, l’Initiative du réseau des villes intelligentes de l'ASEAN; promouvoir une économie numérique et une ASEAN numérisée et préparer activement la 4e révolution industrielle; conclure les négociations de l'accord de partenariat économique global régional (RCEP) en 2019 ...

En ce qui concerne la culture et la société, décider de choisir 2019 comme année culturelle de l'ASEAN afin de renforcer les échanges culturels et de promouvoir l'identité culturelle de l'ASEAN; construire une communauté de l’ASEAN durable, orientée vers les populations, prenant les personnes pour centre, regardant vers l'avenir et ne laissant personne en arrière; promouvoir la réciprocité entre la vision de l'ASEAN 2025 et les objectifs durables de l'ONU à l'horizon 2030; coopérer pour résoudre les problèmes de déchets marins, de structure démographique vieillissante ...

En tant que président de l'ASEAN lors du mandat successif, prenant la parole lors de la séance plénière, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a partagé et hautement apprécié le thème et les priorités proposés par le président de l'ASEAN 2019, la Thaïlande. Le Premier ministre a souligné que l'ASEAN devrait accorder la priorité absolue à la consolidation de la solidarité, de la cohésion interne et à la promotion du rôle central et de l'efficacité des mécanismes régionaux présidés et dirigés par l'ASEAN. L’ASEAN doit promouvoir l’intégration économique intrarégionale, utiliser efficacement les engagements et les accords signés, et achever bientôt les négociations sur l’accord RCEP, créer un environnement commercial ouvert et renforcer la capacité de faire face aux opportunités et défis de la 4e révolution industrielle, et se concentrer sur la connexion et le développement de réseaux de centres de technologie 4.0.

Le Premier ministre a également suggéré à l'ASEAN de continuer à promouvoir la coopération dans des domaines offrant des avantages concrets à la population, de promouvoir les réformes institutionnelles et d'améliorer l'efficacité de l'appareil opérationnel de l'ASEAN.

La conférence a adopté la Déclaration de vision du leadership de l'ASEAN sur le partenariat pour le développement durable, la Déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur l'année culturelle de l'ASEAN 2019, la Déclaration de Bangkok sur la prévention des déchets marins dans la région de l'ASEAN. -VNA