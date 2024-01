A cause d’une vague de froid, de la neige, de la glace et du givre ont fait leur apparition dans nombre de localités du pays. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé pour la promulgation le 23 janvier une dépêche officielle sur la prévention et de la lutte contre le froid brutal et intense.

La dépêche a été adressée aux ministères de l’Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l’Environnement, et au Comité populaire des localités que sont Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Tuyên Quang, Lao Cai, Lai Châu, Diên Biên, Yên Bai, Son La, Hoa Binh, Lang Son, Thai Nguyên, Phu Tho, Bac Giang, Vinh Phuc, Hanoi, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong, Quang Ninh, Hai Phong, Ha Nam, Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên Huê.

Pour réduire au maximum les pertes des agriculteurs, garantir la sécurité, protéger le bétail, les volailles, et plus généralement, l'élevage, l’aquiculture et la culture maraîchère, le Premier ministre demande au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de suivre de près la situation et de diriger les localités, les entreprises et les agriculteurs dans l'application des mesures appropriées pour prévenir du froid pour le bétail, les volailles ainsi que pour donner les plans de production adaptés.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement doit suivre de près les évolutions météorologiques afin d'informer à temps la population par l'intermédiaire des grands médias.

Ces derniers jours, à cause d’une vague de froid, la plus forte depuis le début de l'hiver, le record de basse température de l’hiver 2023-2024 a été battu. De la neige, de la glace et du givre ont fait leur apparition dans nombre de localités . -VNA