Le Premier ministre Pham Minh Chinh (premier à droit) présente au président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin-pyo (3e à gauche) des héritages culturels du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 17 janvier à Hanoï le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Kim Jin Pyo, en visite officielle au Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme un partenaire stratégique important et à long terme. La République de Corée continue de maintenir sa première place en termes de l’investissement direct étranger avec un fonds total de 80,5 milliards de dollars ; deuxième place en termes de coopération au développement, dans le tourisme et le travail ; troisième place en termes de coopération commerciale, avec un chiffre d'affaires de 88 milliards en 2022. La République de Corée compte environ 8.000 entreprises qui font des affaires au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a remercié l'Etat, l'Assemblée nationale et le peuple sud-coréens pour leur affection et leur soutien précieux, pratique et efficace au cours des dernières années.



Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin Pyo, a félicité le Vietnam pour avoir enregistré une croissance économique élevée et solide dans des conditions difficiles, sous la direction du gouvernement et a souhaité que le Vietnam atteigne son objectif de devenir un pays en développement, doté d'une industrie moderne, d'un revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030.

Il a remercié le gouvernement vietnamien pour prêter attention au développement de la communauté des affaires sud-coréenne au Vietnam.



Il a souhaité que le gouvernement vietnamien soutienne son pays pour accueillir l'Exposition universelle de 2030 (World Expo 2030) à Busan ; continue à créer des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes opèrent efficacement au Vietnam ; aide les banques sud-coréennes à ouvrir des succursales au Vietnam Il a roposé au Vietnam de coopérer dans la production de terres rares ; créé les conditions permettant aux citoyens sud-coréens de voyager, de faire des affaires et de vivre au Vietnam ; soutenu l'expansion des établissements d'enseignement sud-coréens au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est engagé à examiner les propositions du dirigeant sud-coréen.



Etant donné que la coopération économique continue d'être un pilier important de la coopération entre les deux pays, le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que les deux parties s'efforcent de porter le commerce bilatéral à 100 milliards dollars en 2023 et 150 milliards de dollars d'ici 2030 en la direction de l'équilibre et de la durabilité, avec des mesures de soutien des exportations vers la République de Corée de produits agricoles et aquatiques vietnamiens.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam invitait les entreprises sud-coréennes à étendre leur échelle d'investissement au Vietnam, en particulier dans les domaines de la haute technologie, des sciences et des technologies, de l'innovation et de l'économie verte, de l'économie numérique, de la transformation numérique, de l'énergie propre, de la ville intelligente, de la ville écologique…

Le gouvernement vietnamien continue de soutenir, d'écouter et de résoudre les difficultés, les problèmes et les aspirations des investisseurs coréens. Le Premier ministre a souhaité que la République de Corée continue à maintenir efficacement l’aide publique au développement au Vietnam. Il a proposé à la partie coréenne de développer les industries et les professions qui reçoivent des travailleurs vietnamiens telles que les technologies de l'information, les soins de santé… ; de mettre en œuvre prochainement l'accord d'assurance sociale Vietnam-République de Corée

Le Vietnam créera toutes les conditions favorables pour que la communauté sud-coréenne puisse vivre, étudier et travailler de manière stable au Vietnam, a affirmé le Premier ministre vietnamien.



Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges et la coopération sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam était toujours intéressé et prêt à apporter une contribution active au processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne, et soutenait les efforts visant à maintenir la paix en Asie du Nord-Est par dialogue et moyens pacifiques.



Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne a affirmé continuer à soutenir et à partager la vision commune d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale ; à maintenir un environnement pacifique, stable et légal et régler les différends en mer par des moyens pacifiques, en garantissant les droits et les intérêts légitimes des pays, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Pham Minh Chinh a accepté avec joie l'invitation à se rendre en République de Corée et a proposé de l'arranger par la voie diplomatique. - VNA