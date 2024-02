Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment rendu une décision d’inscrire 26 éléments supplémentaires sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Hanoi en possède le plus grand nombre avec cinq éléments.

Les tailleurs de Trach Xa sont appréciés pour la précision de leurs prises de mensurations. Photo: VNA

Il s’agit de la couture de Trach Xa dans la commune de Hoa Lâm, district d’Ung Hoa de Hanoi ; la fête du village Keo, dans la commune de Kim Son, district de Gia Lâm ; la fête de la maison communale de Tuong Phiêu dans la commune de Tich Giang, district de Phuc Tho de Hanoi ; le festival de cerfs-volants au village de Ba Duong Nôi, dans la commune de Hông Hà, district de Dan Phuong de Hanoi et la fête de la pagode Thây, dans la commune de Sài Son, district de Quôc Oai de Hanoi.

Une représentation des chants populaires quan ho dans la pagode Thây. Photo: HNM

De plus de Hanoi, d’autres provinces et villes possèdent également des sites patrimoniaux reconnus. Parmi eux : le métier de fabrication des galettes de riz de Tuy Loan, dans la ville de Dà Nang, province de Quang Nam (Centre) ; le métier de tissage de brocart de l’ethnie Xtieng, de la province de Binh Phuoc ; le métier de fabrication du sucre de palme de l’ethnie khmère, de la province de An Giang (Sud) ; la Fête Dom Long Néak Tà de l’ethnie khmère dans la province de Trà Vinh (Sud) ; le Festival de courses de bateaux dans la commune de Tinh Long de la province de Quang Ngai (Centre) ; le métier de tissage de l’ethnie Thu Lao dans le district de Si Ma Cai de la province de Lào Cai (Nord) et le métier de fabrication des maisons en bambou et en noix de coco à Câm Thanh dans la ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre).

Le festival des courses de bateaux de Tinh Long. Photo: vanhoanghethuat.vn

Ainsi que l’artisanat du tissage de hamacs à Cù Lao Chàm, ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre) ; l’écriture démotique (chữ Nôm) de l’ethnie Dao, province de Thai Nguyên (Nord) ; l’art de couture et de broderie des costumes de l’ethnie Dao, province de Thai Nguyên ; l’interprétation de l’art folklorique du chant traditionnel «Ví» de l’ethnie Tày, district de Dinh Hoa, province de Thai Nguyên ; la fête du vestige de Van Thanh Miêu, ville de Vinh Long, province du même nom (Sud) ; l’art du hat bôi (opéra classique), province de Vinh Long ; la cérémonie de récolte de l’ethnie Pà Thẻn, commune Tân Lâp, district de Bac Quang, province de Hà Giang (Nord) et le chant populaire Pao Dung des Dao, province de Hà Giang. – NDEL/VNA