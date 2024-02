Les premiers voiliers de la Clipper Round the World Race sont arrivés dimanche, 18 février, au port international de Ha Long, dans la province de Quang Ninh.

En janvier 2024, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de touristes étrangers, soit une hausse de 10,3% par rapport au mois précédent et de 73,6% par rapport à la même période de 2023.

Un circuit à vélo de deux jours reliant deux portes frontalières internationales du Vietnam et de la Chine a été lancé le 16 février, contribuant à renforcer les liens touristiques entre les deux parties et promettant des expériences passionnantes aux visiteurs de la province la plus septentrionale de Ha Giang du Vietnam.