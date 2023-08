Le président Vo Van Thuong et les délégués. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré le 17 août à Hanoï des professeurs, médecins, scientifiques, experts de premier plan représentant l'industrie dentaire au Vietnam et ceux de l'étranger, lors de la conférence scientifique et exposition internationale d'odonto-maxillo-faciologie 2023.

Selon le professeur associé-Dr Tran Cao Binh, directeur de l'hôpital central d'odonto-stomatologie de Hanoï, président de l'Association vietnamienne d'odonto-stomatologie, la conférence scientifique et exposition d'odonto-stomatologie 2023 s'est déroulée avec succès, attirant la participation de milliers de délégués de 23 pays et territoires.

Les activités de recherche scientifique, le développement technologique et les activités d'innovation dans le domaine médical en général et l'odonto-stomatologie en particulier, ont contribué à rapprocher la science médicale vietnamienne du monde, a déclaré le chef de l'État Vo Van Thuong.



Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs internationaux et des Viet kieu (Vietnamiens d'outre-mer) viennent au Vietnam pour le traitement de l'odonto-stomatologie. Cela montre que les services de soins dentaires au Vietnam sont prestigieux, compétitifs avec la région et le monde.

Le président Vo Van Thuong prend la parole. Photo: VNA

Soulignant la demande énorme de soins dentaires, le président Vo Van Thuong a suggéré au ministère de la Santé, à l'Association médicale du Vietnam, aux ministères et secteurs concernés de redoubler d'efforts pour surmonter les obstacles en termes de mécanismes et de politiques, délivrer des certificats de pratique et créer de nouveaux changements pour le secteur de la santé en général et le domaine de l'odonto-stomatologie en particulier.

En outre, il est nécessaire de continuer à renforcer la formation, à améliorer le niveau professionnel, la capacité de gestion, à élargir plus efficacement la coopération internationale, a-t-il ajouté. -VNA