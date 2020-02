Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, et son entourage visitent le site commémoratif de Ho Chi Minh dans la province de Khammuane au Laos. (Photo: VNA)

Vientiane, 11 février (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, s'est rendu le 11 février dans la province centrale de Khammuane dans le cadre de sa visite au Laos du 10 au 12 février sur invitation de son homologue laotien Vilay Lakhamphong.À Khammuane, le ministre To Lam a déposé des fleurs sur le monument de l'alliance de combat Laos-Vietnam, a visité le site commémoratif du président Ho Chi Minh et a rencontré des Vietnamiens vivant dans la province.Le ministre a félicité la communauté vietnamienne du village de Xieng Vang (province de Khammuane) pour le don de leurs terres pour la construction du site commémoratif de Ho Chi Minh. Il a souhaité que la communauté se joigne à l'administration laotienne pour préserver et moderniser ce site, qui est un beau symbole de l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.Le ministre To Lam a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam prêtent toujours attention aux Vietnamiens résidant à l’étranger et ont publié de nombreuses politiques pour les encourager à participer à la construction de la Patrie.Il a également exhorté la communauté vietnamienne du Laos à contribuer au développement du pays d’accueil et à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays. -VNA