Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et les autorités de la province de Thai Nguyên. Photo: VNA



Thai Nguyên (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, qui est venu mardi 10 janvier présenter ses vœux du Têt à la province de Thai Nguyên, l’a exhortée à devenir bientôt l'un des pôles économiques et industriels de la moyenne et haute région du Nord, de la région-capitale et du pays.

Le leader du Parti s’est réjoui des résultats acquis par Thai Nguyên l’année dernière avec un taux de croissance de 8,59% (supérieur à la moyenne nationale). Le revenu par habitant a atteint 107 millions de dôngs, soit une hausse de 12 millions de dôngs en un an. Les recettes budgétaires totales de l'État ont atteint 19.000 milliards de dôngs, soit plus de 1.000 milliards de dôngs de plus que les prévisions, la plus forte augmentation jamais enregistrée.

Thai Nguyên se classe au 8ème rang sur les 63 villes et provinces en termes de transformation numérique et est la première province dans la mise en œuvre effective du projet "Développement de l'application des données sur la population, l'identification et l'authentification électronique pour la transformation numérique nationale au cours de la période 2022 - 2025, avec vision à l'horizon 2030".

Le leader du PCV exhorte Thai Nguyên à devenir l'un des pôles économiques et industriels du pays. Photo: VNA



Dans les temps à venir, le secrétaire général du Parti a demandé aux autorités provinciales d’associer le développement économique au développement social, culturel, de bien résoudre les problèmes sociaux, de préserver et promouvoir les valeurs culturelles des groupes ethniques et d’améliorer constamment la vie matérielle et spirituelle de la population.

Il leur a également demandé de lier la défense et la sécurité nationales à l'économie, le développement économique à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que d’assurer un environnement sûr et favorable à l'attraction des investissements et au développement socio-économique.

Les autorités provinciales devront faire mieux dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, promouvoir la solidarité interne, créer l'unité et un consensus élevé au sein du peuple, construire un bloc de grande union nationale de plus en plus solide.

A cette occasion, le leader du Parti a exprimé le souhait de voir les autorités provinciales accorder plus d'attention aux familles et aux personnes méritoires envers la Patrie, les ménages pauvres, les travailleurs, les ouvriers, leur permettant d’accueillir un Nouvel An lunaire dans la joie.

Le secrétaire général du PCV à la coopérative théière Hao Dat, implantée dans la commune de Tân Cuong, ville de Thai Nguyên. Photo: VNA



Lors de sa tournée à Thai Nguyên, le secrétaire général du Parti est allé offrir des cadeaux au blessé de guerre Nguyên Trung Luu, domicilié au quartier de Ba Hang, ville de Phô Yên, et s’est rendu à la coopérative théière Hao Dat, implantée dans la commune de Tân Cuong, ville de Thai Nguyên. -VNA