Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mercredi 27 décembre à construire la Force de sécurité publique populaire vraiement saine, forte, régulière, bien exercée et moderne capable de répondre aux exigences et aux tâches dans la nouvelle situation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi 25 décembre l’appréciation du Vietnam pour la coopération Mékong-Lancang (CML), affirmant la volonté de continuer de travailler avec la Chine et les pays du Mékong pour rendre la CML de plus en plus forte, efficace et durable.