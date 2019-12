Hanoi (VNA) - Le Japon a promis 3 milliards de dollars d’investissements et de prêts à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour stimuler le développement de la région, a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi, cité par Kyodo News.

Le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi. Photo : Kyodo

S’adressant à un symposium, lundi 2 décembre à Tokyo, le responsable japonais a déclaré que les secteurs public et privé japonais vont apporter leur contribution sur trois ans, de 2020 à 2022, dans le cadre des efforts du pays pour améliorer les infrastructures, l’autonomisation des femmes et la protection de l’environnement.Le ministre Toshimitsu Motegi a déclaré que cette décision témoigne de l’engagement du Japon en faveur d’un développement économique libre et équitable dans l’ASEAN, en offrant des options économiques aux quatre coins du bloc régional.Il a ajouté que le Japon a toujours une vision à long terme pour créer des emplois locaux, renforcer les capacités, valoriser les ressources humaines qui vont devenir un moteur de la croissance.Sur ce total, 1,2 milliard de dollars proviendront de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). – VNA