Le dirigeant chinois Xi Jinping effectue une visite d’État au Vietnam

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son épouse, et la délégation de haut niveau du Parti et de l'État de Chine, ont effectué leur visite d'État au Vietnam du 12 au 13 décembre 2023, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et de son épouse, et du président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thuong, et de son épouse.