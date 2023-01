Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale du contrôle du Parti. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale du contrôle du Parti a tenu du 10 au 12 janvier sa 25e réunion, décidant de mesures disciplinaires à l'encontre de certains unités et individus du Parti.

La Commission a adressé un blâme au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Hanoï du mandat 2021-2026 pour violation du principe du centralisme démocratique et des règles de travail, faisant preuve d'un manque de responsabilité et d'un leadership laxiste, permettant ainsi au Comité populaire municipal et certaines organisations et personnes à enfreindre les réglementations du Parti et les lois de l’État dans l'achat, la gestion et l'utilisation de produits biologiques, chimiques, de matériels et d'équipement médicaux, ainsi que dans l'accueil de citoyens de l'étranger pendant la pandémie de COVID-19.

Selon la Commission, la responsabilité de ces violations et erreurs appartient au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Hanoï du mandat 2021-2026 et aux personnes suivantes : Chu Xuan Dung, membre du Comité municipal du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président du Comité populaire municipal ; Nguyen Khac Hien, ancien membre du Comité du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Service municipal de la Santé; et Nguyen Anh Tuan, ancien de la Permanence du Comité municipal du Parti, ancien directeur adjoint de la Police municipale.

La Commission a également donné un avertissement à Nguyen Khac Hien, a expulsé Nguyen Anh Tuan du Parti et a demandé au Secrétariat du Comité central du Parti d'examiner des mesures disciplinaires à l’encontre de Chu Xuan Dung.

En outre, la Commission a adressé un avertissement à la Permanence du Comité du Parti du Bureau du gouvernement et à la Permanence du Comité du Parti du Département de l'immigration relevant du ministère de la Sécurité publique.

La Commission a demandé au Secrétariat du Comité central du Parti d'examiner des mesures disciplinaires à l'encontre de Mai Tien Dung, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti du Bureau du gouvernement et ancien ministre, président du Bureau du gouvernement.

La Commission a demandé au Secrétariat du Comité central du Parti d'envisager des mesures disciplinaires à l'encontre de responsables en exercice et d'anciens responsables des provinces de Bac Kan, Binh Thuan et An Giang.

La Commission a également discuté et décidé d'autres questions importantes. - VNA