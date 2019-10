Cao Bang (VNA) - Les Nùng de la province de Cao Bang s’habillent en indigo. Depuis la nuit des temps, ils teignent leurs vêtements avec des feuilles d’indigotier, qui est un arbuste typique des régions chaudes.

Une jeune fille Tày. Photo: giaoduc.net.vn



Le procédé de teinture des Nùng n’a pas changé. Les feuilles de l’indigotier sont trempées dans l’eau jusqu’à ce qu’elles se décomposent et forment une espèce de poudre. Cette poudre sera diluée dans l’eau de chaux et dans cette eau, le tissu restera immergé pendant une heure, avant d’être mis à sécher. Il sera re-trempé et re-séché plusieurs fois pendant un mois, jusqu’à ce qu’il obtienne la couleur voulue, l’indigo plutôt noir ou bleu, comme l’explique Luong Thi Xuân, une Nùng du district de Quang Yên.

«L’eau de chaux est indispensable pour la teinture. Quand elle a une couleur jaune, le tissu sera plutôt noir. Si elle est bleue, alors le tissu risque d’être blanchâtre. Il faut faire très attention», souligne-t-elle. «Teints de cette manière, nos vêtements sont plutôt chauds en été, mais ils protègent bien du soleil. Et en hiver, c’est idéal».

Pourquoi les Nùng s’habillent-ils en indigo? À en croire Nông Van Thang, le responsable culturel de la commune de Phuc Sen, dans le district de Quang Yên, cette couleur est la plus appropriée qui soit pour les riziculteurs que sont les Nùng. Propre, elle permet d’économiser du temps de lavage. Elle se fond parfaitement dans le paysage sans jamais se déteindre.



Les femmes Nùng portent un haut à manches larges. Les manches et le col sont décorés de morceaux de tissus multicolores, mais la couleur dominante reste l’indigo. Un rang de boutons en tissu se trouve du côté de l’aisselle droite. Le pantalon est large avec des décorations au niveau des ourlets. Les vêtements masculins, eux, comprennent une chemise, un pantalon, une ceinture, un turban, un sac brodé et des bijoux en argent.

Les autorités de Cao Bang ont pris de nombreuses mesures pour encourager les Nùng à sauvegarder leur identité culturelle, en premier lieu vestimentaire.

«Nous organisons tous les deux ans un concours au cours duquel les Nùng du district présentent leurs plus beaux vêtements traditionnels. Les élèves de l’école-internat du district sont aussi invités à porter des costumes traditionnels tous les lundis et à l’occasion de toutes les fêtes locales et nationales», précise Nông Thi Thuy, une responsable du service culturel du district de Quang Yên.

L’indigo des Nùng a dépassé les frontières pour devenir une couleur prisée à l’international. Une raison de plus pour qu’ils y tiennent. Et celles et ceux qui ont porté un vêtement teint à l’indigotier vous le confirmeront: il sent très bon! – VOV/VNA