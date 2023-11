Séance de travail dans le cadre de la 6e session de la 15e Assemblée nationale, mercredi matin 22 novembre à Hanoï. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, les organes de l'Assemblée nationale et les délégations parlementaires ont reçu 6.125 plaignants et dénonciateurs pour réfléchir sur 5.751 affaires. Ils ont également reçu 31.179 demandes et lettres de citoyens, soit 4.568 de plus qu’en 2022.



C’est ce qu’a indiqué mercredi 22 novembre Duong Thanh Binh, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), président de la Commission des aspirations du peuple, lors de la 6e session de l’Assemblée nationale.

Duong Thanh Binh, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), président de la Commission des aspirations du peuple. Photo: Vietnam+





En 2023, le nombre de visites de citoyens dans les organes de l’AN et les délégations parlementaires a augmenté de 2.040, et le nombre d’affaires, de 1.615 par rapport à 2022. Le nombre de demandes et lettres a également augmenté de 1.384 par rapport à l’année dernière.



Les demandes et lettres concernent principalement la gestion foncière et de la construction, l'indemnisation, l’aide à la réinstallation en cas de récupération par l’Etat de terrains, la reconnaissance et la délivrance de certificats du droit d'utilisation des terres, la gestion et l'exploitation des immeubles, l'investissement, la construction et l'exploitation de zones de traitement des déchets et de l'élevage concentré provoquant une pollution de l'environnement, les procédures judiciaires…, selon Duong Thanh Binh.



Les organes ont transféré 1.139 affaires aux autorités compétentes pour résolution, fourni des instructions écrites sur 321 affaires, et ont directement expliqué, persuadé et encouragé 4.291 citoyens pour qu'ils se conforment aux jugements, conclusions et décisions des autorités compétentes.



Sur les 13.551 demandes éligibles au traitement, les organes en ont transféré 5.204 aux agences concernées et aux autorités compétentes pour résolution, publié des documents d’instruction et de réponse à 1.448 demandes. Ils sont en train d’étudier et de traiter 1.186 demandes et de suivre 5.713 autres…-VNA