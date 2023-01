Hanoi (VNA) - L’artiste du peuple Trân Tiên est décédé le 22 janvier, à l’âge de 86 ans.

L’artiste du peuple Trân Tiên.



Né en 1937 à Hanoi, Trân Tiến a commencé sa vie artistique en 1954 dans le chèo (théâtre populaire). En 1997, il a reçu l’Ordre du Travail, première classe.



Il était surtout connu pour ses rôles de Dai Cat dans “Détresse”, Dê Thich dans “L’âme de Truong Ba, peau du boucher”, Hoài Nghi dans “le son du clocher du Kremlin” ou encore Nguyên Trai dans “Nguyên Trai à Dông Quan”. Outre les pièces de théâtre, il a aussi participé à de nombreux films dont “Dieu pour cinq jours”, “Hanoi 12 jours et nuits” ou encore “Bi, n’aie pas peur!”

Le poète Giang Nam lors de l’ouverture de la fête de presse printanière du printemps 2022 de la province de Khanh Hoa, le 26 janvier 2022. Photo: Phan Sông Ngân

Le poète Giang Nam, de son vrai nom Nguyên Sung, est décédé le 23 janvier à l’âge de 94 ans.



Né en 1929 et originaire de la province de Khanh Hoa, Giang Nam a participé à la révolution en 1945. Il était vice-président du comité populaire de la province de Khanh Hoa et président de l’Association provinciale des lettres et arts.



Plusieurs de ses poèmes sont introduits dans le programme d’enseignement général tels que “Mon pays natal”, “Tu es acceptée à l’université”, “La Voix du Vietnam”.... Giang Nam a reçu le prix d’État dans le domaine littéraire et artistique en 2001. - VOV/VNA