Le directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, Nguyen Xuan Thang, et des invités. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire 2023, l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh a organisé, le 12 janvier, une rencontre avec les délégations diplomatiques au Vietnam.



Cette rencontre a été présidée par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil central de théorie.



L’événement a réuni des représentants de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, du ministère des Affaires étrangères, de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, ainsi qu’une centaine d’ambassadeurs, chefs de délégations diplomatiques, organisations internationales au Vietnam.



A cette occasion, Nguyen Xuan Thang a passé en revue la coopération entre son Académie et les partenaires internationaux en 2022, dont des séminaires, des formations de personnel, des forums de développement local avec la participation d’organisations internationales. Le directeur de l’Académie a émis le souhait de continuer en 2023 de bénéficier de la coopération des ambassades, des délégations diplomatiques et des organisations internationales.



Au nom des délégations diplomatiques, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, a déclaré apprécier le rôle consultatif de l'Académie, en particulier dans le processus d'élaboration d'un cadre politique pour le développement durable.

Elle a émis le souhait de continuer à travailler avec l’Académie dans l’organisation de dialogues et d'échanges de vue sur le développement humain et les Objectifs de développement durable.-VNA