Hanoi (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Chu Xuân Dung, a demandé aux unités concernées de préparer les conditions nécessaires à la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.

Une agente de santé prépare la vaccination avec une dose de Pfizer. Photo d’illustration : VNA

Informant que le nombre de nouveaux cas de Covid-19, de patients graves et de décès a fortement diminué ces derniers jours, il a également demandé une bonne prise en charge des groupes à haut risque et la révision de la 3e dose d’injection pour les personnes de plus de 18 ans.Selon le Département municipal de la santé, entre 18 heures le 9 avril et 18 heures le 10 avril, la capitale a enregistré 2.181 nouveaux cas de Covid-19, portant le nombre total à 1.522.800 cas pendant la quatrième vague de l’épidémie depuis le 29 avril 2021.Jusqu’à présent, la ville recense près de 149.700 patients encore sous surveillance médicale, dont 654 hospitalisations, aucun décès n’a été été enregistré le 9 avril.Le pays ayant approuvé les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna pour une utilisation chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, le gouvernement vietnamien a décidé d’acheter 21,9 millions de doses de vaccin de Pfizer pour les enfants. – VNA