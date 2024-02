Bangkok, 23 février (VNA) - La Thaïlande s'apprête à introduire des réductions d'impôts spéciales pour les utilisateurs de camions et de bus électriques afin d'encourager les entreprises à passer aux véhicules écologiques.



Comme le rapporte Nikkei Asia, dans le cadre de ce programme, les entreprises qui ont acheté des camions et des bus électriques produits dans le pays pourront déduire de leurs taxes deux fois le prix réel des véhicules, sans plafond. Les entreprises qui importent de tels véhicules peuvent déduire 1,5 fois le prix réel.



La mesure sera en vigueur jusqu'à la fin de 2025, a déclaré Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du Conseil thaïlandais des investissements, une agence gouvernementale chargée d'attirer les investissements étrangers.



Selon le responsable, le gouvernement a pris des mesures de soutien pour tous les segments des véhicules électriques, allant des véhicules électriques de tourisme aux motos, camions et bus. Il a également approuvé une mesure prévoyant des subventions en espèces aux fabricants de cellules de batteries.



Avec le plein soutien du gouvernement pour promouvoir les véhicules électriques, la Thaïlande se classe au premier rang des producteurs automobiles d'Asie du Sud-Est et fait partie du top 10 mondial pour la production automobile et les exportations totales d'automobiles. - VNA

