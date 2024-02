Aéroport international de Suvarnabhumi, en Thaïlande. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Une trentaine de compagnies aériennes se sont inscrites pour participer au programme de quatre jours « Air-mazing Thailand » de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) pour explorer le potentiel des aéroports et des destinations touristiques de Thaïlande peu connues des touristes.



La ministre thaïlandaise du Tourisme et des Sports, Sudawan Wangsupakijkosol, a déclaré que ce programme, qui se déroulerait du 2 au 5 avril, compléterait la politique du gouvernement visant à promouvoir le tourisme dans les provinces de second rang et faire de la Thaïlande un pôle touristique mondial.



Elle a exprimé l'espoir que les compagnies aériennes internationales verraient le véritable potentiel des aéroports thaïlandais dans l'ère post-COVID-19 et envisageraient d'ouvrir davantage de vols vers le Royaume.



Dans le cadre de ce programme, TAT emmènera des représentants des compagnies aériennes effectuer deux visites sur le terrain pour inspecter des aéroports.



La Thaïlande compte actuellement 39 aéroports, dont 10 internationaux.-VNA