Selon le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ca Mau, pendant les vacances du Nouvel An lunaire du 8 février au matin du 14 février, cette province méridionale a accueilli près de 178.000 visiteurs, dont 448 étrangers.

Hanoï a accueilli environ 653.000 touristes pendant les vacances du Nouvel An lunaire du 8 au 14 février 2024, en hausse de 21,6% sur un an, dont près de 103.000 étrangers, selon le Service municipal du Tourisme.

Considérées comme de la "la baie de Ha Long terrestre", Tam Côc et Bich Dông abritent l’un des plus grands tableaux naturels.

Avec le développement du tourisme, plus le défi de l’exploitation des ressources et de la protection de l’environnement est grand, plus la nécessité d’une croissance verte et durable devient une priorité absolue.