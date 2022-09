Hanoi (VNA) – Une belle palette d’activités s’est déroulée en Malaisie, en République tchèque et au Venezuela en l’honneur de la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2022).

Présent à la cérémonie organisée le 1er septembre à Prague, en République tchèque, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hiêu a passé en revue les réalisations socio-économiques du Vietnam ces 77 dernières années.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hiêu (1er, à gauche) lors de la cérémonie à Prague. Photo: baoquocte.vn



Il a affirmé que le Vietnam apprécie toujours toujours le soutien, l’assistance des amis internationaux, y compris l’ancienne Tchécoslovaquie et l’actuelle République tchèque, l’un des 10 premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam depuis 1950.



Le Vietnam salue le soutien actif et efficace du gouvernement tchèque dans la promotion de la coopération entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) dont la République tchèque est membre, en particulier lors de la signature de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que le fait que la République tchèque est l’un des premiers pays à avoir ratifié l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



De son côté, le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Marin Tlapa a affirmé que son gouvernement estime qu’à l’avenir, la coopération commerciale resterait une base substantielle et efficace pour les relations de coopération amicale entre les deux pays, ajoutant qu’au premier semestre de cette année, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé la barre du milliard de dollars.

Cérémonie en l'honneur de la 77e Fête nationale du Vietnam, à Kuala Lumpur, le 1er septembre. Photo: VNA

En Malaisie, une cérémonie solennelle célébrant le 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam a été organisée jeudi 1er septembre à Kuala Lumpur.



L’ambassadeur du Vietnam Trân Viêt Thai, a passé en revue les résultats socio-économiques obtenus par le Vietnam ces derniers temps, ainsi que le développement heureux du partenariat stratégique entre les deux pays, indiquant que les deux pays s’efforcent d’augmenter leur commerce bilatéral à 18 milliards de dollars.



Au nom du gouvernement malaisien, le ministre de l’Intérieur, Hamzah Zainuddin, a chaleureusement félicité le gouvernement et le peuple vietnamiens à l’occasion de la 77e Fête nationale du Vietnam. Il s’est réjoui du développement considérable des liens entre le Vietnam et la Malaisie au cours des 50 dernières années.

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Lê Viêt Duyên et la vice-ministre vénézuélienne des Affaires étrangères Capaya Rodriguez devant le buste du Président Ho Chi Minh sur l'avenue Simon Bolivar, à Caracas. Photo: VNA



Au Venezuela, l’ambassade du Vietnam au Venezuela a organisé jeudi 1er septembre une cérémonie d’offrande de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh sur l’avenue Simon Bolivar, le deuxième plus grand boulevard de la capitale Caracas.



Dans son discours, l’ambassadeur Lê Viêt Duyên a affirmé que le gouvernement et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance à l’amitié et à la solidarité avec le Venezuela et sont prêts à soutenir le gouvernement et le peuple vénézuéliens dans leur lutte pour défendre l’indépendance et la souveraineté nationales, et pour le développement et la prospérité de son peuple.



Du côté vénézuélien, la vice-ministre des Affaires étrangères Capaya Rodriguez a souligné que le Venezuela s’engage à maintenir, à consolider et à renforcer l’étroite relation de coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines. –VNA