Hô Chi Minh-Ville, 9 février (VNA) – Si vous recherchez toujours la destination idéale pour vous divertir, vous et tous les membres de votre famille, à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, rejoignez la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên, à Hô Chi Minh-Ville, pour participer à la plus grande saison festive de l’année !

Un spectacle lors de la fête du Printemps 2024. Photo: CVN

Pour célébrer le Têt du Dragon 2024, la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên offre une réduction de 20% sur les billets d’entrée, soit seulement 120.000 dôngs/personne pour les adultes et 60.000 dôngs pour les enfants. Le programme de la Fête du printemps 2024 durera du 1er au 9 du mois de janvier lunaire (10 au 19 février), avec de nombreuses activités uniques et inédites.

Espace musical de EDM Ocean Electronia

Organisé pour la première fois à Suôi Tiên, l’événement de musique électronique "EDM Ocean Electronia" durera 3 jours, du 3 au 5 janvier lunaire du Têt sur la plage Tiên Dông - Ngoc Nu. La programmation rassemble des DJ et MC très populaires auprès des jeunes tels que DJ Feliks, DJ Amy Chen, DJ Tom, DJ Dyann, MC Nicko ou MC Hazel.



La plage artificielle Tiên Dông - Ngoc Nu a été construite sur la base de la légende du roi Lac Long Quân et de la Mère Âu Co avec une mer entourée de montagnes sur une superficie de plus de 15.000 m² et avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 7.000 personnes. La scène d’EDM Ocean Electronia est située en plein milieu de cette "mer", créant un point culminant impressionnant pour tous les visiteurs, notamment les enfants.

L’harmonie de la musique, des danses, de l’eau douce et des vagues de plus d’un mètre de haut promet d’offrir à tous les visiteurs des sensations explosives, en particulier pour les “ravers”.

Non seulement ils pourront profiter de nombreux moments musicaux uniques et danser dur pendant l’heure “H”, mais également participer à plus de 30 jeux sous-marins modernes avec des infrastructures de divertissement exceptionnelles telles que des toboggans magiques traversant les deux portes frontalières Thân Rông (génie du Dragon) et Thân Ngu (génie du Poisson), une activité d’équilibre sur l’eau, des toboggans en spirale de 10 m de haut et de 30 m de long, et les magnifiques grottes de Huong Tich et Bich Dông...

Activités artistiques uniques

À cette occasion, les visiteurs entreront dans la belle saison de la nouvelle année dans une ambiance joyeuse et animée à Suôi Tiên avec divers évènements, tels que la danse de la licorne - du lion - du dragon, un programme musical symbolique des relations amicales entre le Vietnam et les pays de l’ASEAN et les danses vibrantes des quatre animaux légendaire (le puissant dragon Louis, la joyeuse licorne Uri, la sage tortue Ron et le magnifique phénix Phoebe).

Un jeu passionnant à Suôi Tiên. Photo: CVN

En outre, un défilé aura lieu sur le thème "Une nouvelle année de prospérité et de fortune - deux dragons puissants et riches", dont les chars seront brillamment décorés des vœux de joie, de bonheur et de prospérité des “génies” pour les spectateurs. Le point culminant de ce défilé sera l’apparition de deux majestueuses mascottes de dragons en tête du défilé.



La fête du Printemps 2024 sera inédite et unique grâce à une rue de l’artisanat rassemblant des stands du Têt imprégnés de traditions folkloriques vietnamiennes, de la calligraphie, de la peinture de portraits, des expositions de fleurs, d’objets Feng shui et de produits artisanaux.

Les visiteurs pourront également s’immerger dans l’ambiance printanière de leur pays natal à travers des performances artistiques empreintes d’identité nationale comme le «don ca Tài tu» (chant des amateurs du Sud) et la programmation musicale de cette fête du printemps...

Œuvres culturelles, historiques et spirituelles

Conçu comme un complexe rassemblant festival, jeux et visites touristiques avec plus de 150 installations de divertissement et de loisir tout public, ce Têt traditionnel à Suôi Tiên sera également l’occasion pour les visiteurs de revenir sur leurs racines nationales, d’admirer un patrimoine historique et culturel entre le temple des rois Hùng, le temple du roi Dinh Tiên Hoàng et le monument des deux rois Hai Bà Trung.

Les visiteurs pourront également prendre des photos et prier pour une bonne année devant les lieux de culte sacrés tels que la pagode Long Hoa Thiên Bao et la place du Bouddha Dia Mâu.

Découvrez la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên - paradis du divertissement et des loisirs pendant la Fête du printemps 2024 à l’adresse: 120 autoroute de Hanoi, ville de Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville. – CVN/VNA