Hanoi (VNA) – Des millions de touristes à travers le monde ont élu Hanoi comme la première destination culinaire mondiale de 2024 sur Tripadvisor.

Photo: congluan.vn

Après l’apparition du Guide Michelin avec 3 restaurants recevant une étoile, la cuisine de Hanoi, capitale vietnamienne, n’a cessé de s’épanouir et est considérée comme une "étoile montante" sur la carte touristique mondiale.

En conséquence, Tripadvisor - la plus grande plateforme de voyage au monde avec plus de 500 millions d’utilisateurs chaque mois - a annoncé la liste des gagnants des Travelers’ Choice Award "Best of the Best 2024", plus haute récompense de l’année pour les destinations et les hôtels, la cuisine et les activités de divertissement.

Dans la catégorie des destinations culinaires de cette année, Hanoi s’est fièrement classée première dans la liste des 10 destinations choisies par les lecteurs du monde entier, dépassant des paradis culinaires tels que Rome (Italie), la Nouvelle-Zélande, Delhi (Inde), la Nouvelle-Orléans (États-Unis)...

La liste de cette année compte plus de la moitié de pays européens. La capitale vietnamienne a grimpé de deux places pour s’établir à la première place mondiale.

La cuisine de Hanoi est comparée à une "étoile montante" car elle s’immisce continuellement dans les prestigieux classements mondiaux. Le tournant le plus important fut l’apparition du Guide Michelin qui, en décembre 2022, a été officiellement lancé au Vietnam, commençant à évaluer la qualité des établissements de restauration à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

En juin 2023, 3 restaurants à Hanoi à savoir Hibana by Koki situé dans l’hôtel Capella Hanoi, Tam Vi et Gia ont reçu une étoile au Michelin pour la première fois. La capitale du Vietnam compte également 13 restaurants récompensés par un Bib Gourmand et 32 sélectionnés par le Michelin, ainsi qu’un lauréat du Michelin Young Chef Award.

Le titre Michelin a rendu les restaurants encore plus bondés, notamment de clients étrangers. Il n’est pas difficile de voir les clients faire la queue ou disposer des chaises en plastique, porter un bol du "pho" et s’asseoir sur le trottoir pour en profiter.

La directrice du service du tourisme de Hanoi, Dang Huong Giang, a affirmé : "Le Prix Michelin est une bonne opportunité de promouvoir largement la cuisine de Hanoi dans le monde et constitue également une motivation pour les restaurants de standardiser le style de service, garantissant l’hygiène et la sécurité alimentaires, en faisant preuve de créativité dans le traitement et en créant un espace unique pour apporter de nombreuses expériences aux clients."

Toujours en 2023, Hanoi a dépassé des poids lourds de la cuisine asiatique tels que Kuala Lumpur (Malaisie), Kyoto (Japon), Taipei (Taiwan, Chine) pour remporter le titre Asia’s Best Emerging Culinary City Destination dans le cadre des World Culinary Awards.

Auparavant, le journal britannique Telegraph avait également honoré Hanoi comme l’une des villes offrant une cuisine attrayante. De nombreux plats sont mis à l’honneur sur les sites de voyage étrangers et inclus dans les guides de voyage destinés aux visiteurs.

Le pho gà (soupe de nouilles de riz au poulet), une spécialité de Hanoi. Photo : VNA

CNN a déjà classé le "pho" dans le Top des plats incontournables et dans la liste des 50 plats les plus délicieux au monde. La chaîne de télévision National Geographic avait autrefois honoré le "bun cha" comme l’un des 10 plats de rue les plus délicieux au monde.

Avec de nombreux plats typiques et les bienfaits de ses récompenses mondiales prestigieuses, la capitale du Vietnam devient de plus en plus attractive pour les amateurs de tourisme culinaire du monde entier. – CPV/VNA