Photo: thailand.go.th

Bangkok, 23 février (VNA) - Le secteur des exportations thaïlandais a perdu en compétitivité sur les marchés mondiaux, la part de marché des expéditions de riz ayant chuté de plus de 50 % au cours des 20 dernières années, selon la Banque de Thaïlande.Les obstacles dans les secteurs de l'exportation et de la fabrication ont un impact plus visible sur l'économie thaïlandaise, a indiqué la banque centrale dans son dernier rapport.Il a noté que parmi les produits qui ont freiné la croissance de la valeur des exportations l'année dernière, plus de 70 % ont enregistré une baisse de compétitivité et d'autres vents contraires structurels.Selon le procès-verbal de la réunion du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de Thaïlande du 7 février, les produits agricoles tels que le riz ont enregistré une part de marché inférieure, de 25 % en 2003 à 13 % aujourd'hui. Les produits pétrochimiques et les disques durs étaient également confrontés à de nombreux défis.La croissance des exportations thaïlandaises de produits électroniques n'a été en moyenne que de 4 % au cours de la dernière décennie, bien en deçà de celle de ses pairs régionaux tels que le Vietnam, les Philippines et la Malaisie, qui ont enregistré une croissance des exportations de 37 %, 14 % et 10 %, respectivement.La fabrication de biens vendus sur le marché intérieur a également été confrontée à une concurrence plus intense de la part des importations. La part des importations en provenance de Chine est passée de 5% à 9% sur la même période.Dans le même ordre d'idées, le vice-ministre du Commerce, Napintorn Srisunpang, a déclaré le 22 février que la Thaïlande devait diversifier ses exportations agricoles car elle dépend actuellement d'une poignée de produits et de quelques marchés étrangers seulement.Il a cité des données montrant que les cinq principaux produits agricoles du pays constituaient plus de 87 % de ses exportations agricoles, tandis que jusqu'à 42 % des produits agricoles thaïlandais étaient exportés vers la Chine.Napintorn Srisunpang a suggéré que la Thaïlande devrait diversifier ses produits et marchés d'exportation agricoles pour contribuer à réduire le risque d'une trop grande dépendance à l'égard d'une poignée de produits et de marchés d'exportation.Il a souligné la nécessité d'accroître la production agricole grâce à la recherche et à la technologie, ainsi que de restructurer les exportations du secteur agricole pour garantir une diversité de produits et d'explorer de nouveaux marchés d'exportation tout en conservant les marchés existants comme les États-Unis, la Chine et l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Les exportations agricoles de la Thaïlande ont totalisé 49,2 milliards de dollars l'année dernière, soit 17,3 % de toutes les exportations thaïlandaises pour une valeur totale de 284,5 milliards de dollars.Il a cité les données publiées par le Bureau de politique et de stratégie commerciale du ministère du Commerce, qui montrent que les produits agricoles représentaient 9,4 % et les produits agricoles transformés 7,9 %. Le vice-ministre a noté que le secteur agricole ne représentait que 9 % du produit intérieur brut (PIB) total du pays, tandis que les agriculteurs représentent 46 % de la population thaïlandaise. - VNA